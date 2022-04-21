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5 часов назад

Асикага — идеальное место для долгих майских выходных

TURIZM.RU

Добраться сюда из центра Токио можно всего за пару часов по железной дороге Tobu Railway. Это идеальное место для долгих выходных, независимо от сезона. Асикага с музеем керамики мирового класса, галереями современного искусства, великолепными парками, фестивалем еды и даже собственной винодельней — это правильное место отдыха для взрослых, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни.

Асикага — идеальное место для долгих майских выходных
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Сакура — цветущая вишня — наверное, первый цветок, который приходит на ум, когда вы думаете о Японии, но глицинии fuji еще более красивы. Эти романтические, падающие соцветия ассоциируются с любовью и долголетием и являются основой японской традиционной эстетики, появляясь в поэзии, гравюрах и узорах кимоно.

Самую потрясающую выставку глициний в Японии можно увидеть на Большом фестивале глициний в Цветочном парке Асикага с 16 апреля по 22 мая 2022 года. Посетители могут полюбоваться цветением 160-летней гигантской глицинии в парке и прогуляться по 80-метровому туннелю из глициний, а также увидеть множество других цветущих сезонных растений, в том числе японские азалии и пионы. Вечером глицинию красиво подсвечивают.

Фестиваль красивой еды Бишоку в Асикаге — Ashikaga Bishoku Festival.

Бишоку — буквально «красивая еда», а фестиваль Ашикага Бишоку, который начался в феврале и продлится до 8 мая, — это шанс попробовать лучшие сезонные продукты региона.

Фестиваль, организованный брендом местных фермерских продуктов Ashikaga Bijin, собрал более 30 местных кафе и ресторанов, каждый из которых предлагает специальное блюдо бишоку, приготовленное из помидоров, спаржи и клубники. От сливочно-клубничного дайфуку (сладкого рисового пирога) до пиццы с креветками сакура, спаржей и целых помидоров, подаваемых в бульоне даси. Все блюда придуманы местными жителями.

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