Что нужно для поездки в Монголию

В РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Монголией, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Поезда между Иркутском и Улан-Батором начнут ходить с 29 апреля. Авиасообщение между странами также восстановлено с 1 декабря 2021 года. Рассказываем, что нужно российским туристам для поездки в Монголию.

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Нужна ли виза

Граждане России могут въезжать на территорию Монголии по загранпаспорту. Виза для нахождения в стране не нужна, при условии, что продолжительность непрерывного пребывания не превышает 30 дней. В течение 180 дней, начиная с даты первого въезда, суммарный срок пребывания российского туриста в Монголии не должен превышать 90 дней.

ПЦР-тесты и ковидные ограничения

С 14 марта Монголия отменила все коронавирусные ограничения. Теперь туристы могут попасть в страну без предоставления результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Карантин для прибывающих в Монголию также был отменен. Единственное, что должны сделать туристы, - заполнить медицинскую декларацию с личными данными и информацией о состоянии здоровья: наличии или отсутствии симптомов коронавируса. В общественных местах до сих пор сохраняется масочный режим, поэтому путешественникам стоит прихватить с собой средства индивидуальной защиты.

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