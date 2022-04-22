Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию

Отмечается, что с середины марта путешественники, планирующие посещение страны, больше не обязаны получать HES-код на сайте Минздрава республики для посадки на самолет или заселения в отель.

Въезжающим в Турцию совершеннолетним туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт и один из четырех установленных документов на выбор: сертификат о вакцинации, справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию, сертификат переболевшего COVID-19 или справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, сданного не ранее чем за 48 часов. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления любых документов, кроме загранпаспорта.