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35 минут назад

Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию

Lenta.ruиещё 3

Российским туристам напомнили правила посещения Турции на фоне обновления коронавирусных мер в стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что с середины марта путешественники, планирующие посещение страны, больше не обязаны получать HES-код на сайте Минздрава республики для посадки на самолет или заселения в отель.

Въезжающим в Турцию совершеннолетним туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт и один из четырех установленных документов на выбор: сертификат о вакцинации, справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию, сертификат переболевшего COVID-19 или справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, сданного не ранее чем за 48 часов. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления любых документов, кроме загранпаспорта.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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