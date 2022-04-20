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43 минуты назад

В Израиле захотели увеличить число рейсов в Россию

Lenta.ru

Израильские и российские авиакомпании захотели увеличить частоту полетов между странами. Об этом сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

В Израиле захотели увеличить число рейсов в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат отметил, что Израиль — недешевая страна, в связи с чем российские туристы чаще предпочитают более дешевые варианты отдыха. Для привлечения путешественников в страну планируется увеличить число рейсов из России в Израиль и обратно.

«Раньше турпоток [из России] был 600 тысяч человек, и если бы он восстановился, это было бы хорошо и было бы совсем неплохо для нашей экономики. Это существенная часть наших доходов»,

— добавил он.

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