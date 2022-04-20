Как обменять рубли в Турции: инструкция от туристки

Туристка рассказала о своем опыте обмена рублей на лиры в Турции. Было непросто. Информацией об этом она поделилась на странице «Яндекс.Дзен».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Курс лиры к рублю приятно радует – 5,4. Но поменять по такому курсу сложно, и в целом рубли меняют неохотно. Но в центре можно найти обменники»,

– пишет туристка.

По ее словам, соотечественники пользуются платежной системой «Золотая Корона», переводят доллары со своих карт и получают деньги, находясь в Турции, в почтовом отделении, предъявив паспорт. Кроме того, нужна и местная симкарта. Такой способ оплаты помогает перевести деньги с минимальной потерей.

«Если деньги нужны срочно, можно обратиться к нашим соотечественникам, которые приедут и сразу дадут вам лиры, после этого вы переведете им рубли на российскую карту»,

– отмечает туристка.