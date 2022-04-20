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2 часа назад

Как обменять рубли в Турции: инструкция от туристки

РИА "ФедералПресс"

Туристка рассказала о своем опыте обмена рублей на лиры в Турции. Было непросто. Информацией об этом она поделилась на странице «Яндекс.Дзен».

Как обменять рубли в Турции: инструкция от туристки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Курс лиры к рублю приятно радует – 5,4. Но поменять по такому курсу сложно, и в целом рубли меняют неохотно. Но в центре можно найти обменники»,

– пишет туристка.

По ее словам, соотечественники пользуются платежной системой «Золотая Корона», переводят доллары со своих карт и получают деньги, находясь в Турции, в почтовом отделении, предъявив паспорт. Кроме того, нужна и местная симкарта. Такой способ оплаты помогает перевести деньги с минимальной потерей.

«Если деньги нужны срочно, можно обратиться к нашим соотечественникам, которые приедут и сразу дадут вам лиры, после этого вы переведете им рубли на российскую карту»,

– отмечает туристка.

По ее словам, ей удалось найти самый выгодный курс – 6,2. Она посоветовала использовать этот вариант для небольших сумм, а для крупных лучше все-таки пользоваться «Золотой Короной».

Заграница,Почта России,
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