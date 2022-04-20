Каппадокия станет в 2022 году точкой притяжения туристов

Регион Каппадокия в восточной Турции известен своими необычными коническими сооружениями, называемыми «волшебными дымоходами» или «каменными грибами», многовековыми подземными городами и церквями раннехристианской эпохи, вырезанными в скалах. Туристические власти Турции ожидают, что число иностранных туристов в 2022 году резко возрастет. Признаки очевидны: в первом квартале 2022 года Каппадокия приняла на 54 процента гостей больше, чем за тот же период годом ранее.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Каппадокия получила известность в древности благодаря своей топографии, зародившейся миллионы лет назад, когда африканская и азиатская тектонические плиты создали уникальный ландшафт, не имеющий аналогов на планете Земля.

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Говорят, что лучший способ рассмотреть пейзажи Каппадокии — это полет на воздушном шаре. Красочные воздушные шары запускаются около пяти часов утра из деревни Гереме и открывают туристам потрясающие виды на Голубиную долину, долину Земи, Долину Любви и долину монахов Пашабаг, а также на знаменитые дымоходы и другие причудливые скальные образования.

Лучший выбор — остановиться в одном из многочисленных пещерных отелей, начиная от простых и заканчивая пятизвездочными. Номера, высеченные в скале, сочетают в себе историю и роскошь современных удобств.

Музей под открытым небом Гереме, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой комплекс церквей с фресками, высеченных в скале, которые напоминают о прежних жителях этого региона, включая ассирийцев, хеттов, фригийцев, эллинов, римлян, византийцев, первых христиан вплоть до прихода ислама. Волшебный дымоход «Три красавицы» в Ургюпе — одно из самых фотографируемых мест региона. Церковь святых Константина и Елены XVIII века в городке Мустафапаша была построена во времена правления султана Ахмета I. Замок Ортахисар — самая большая волшебная труба в Каппадокии — поразительная цитадель, высеченная в скале.

В Каппадокии на протяжении веков строились многоуровневые поселения, полностью высеченные в скалах. Они датируются VII и VIII веками до нашей эры. Подземные города Каймаклы, Деринкую, Озконак, Мази и Татларин раскрывают секреты быта их жителей — скальные туннели соединяют десятки жилых, культовых и складских помещений.

Подобно кухне любого другого региона Турции, каппадокийская кухня была сформировалась под влиянием культурных традиций региона и местных сезонных продуктов. Блюдо из яиц менемен дополняет ароматный турецкий чай. Рагу из абрикосов, кебабы в глиняных горшочках, рис с шафраном — это обязательные блюда, как и здешние вина, произведенные из многовековых лоз.

Сказочный пейзаж Каппадокии делает ее популярным местом для проведения свадеб и медового месяца. Романтические ночи в пещерах, вино на террасе на закате солнца, воздушные шары и турецкие бани — незабываемая романтика.