Лучшие направления в Юго-Восточной Азии для туризма

Все страны Юго-Восточной Азии, за исключением, пожалуй, Брунея, начали снимать ограничения на поездки и вновь открывают свои границы для иностранных туристов. Главная цель — оживить туристическую отрасль, которая больше всего пострадала от пандемии COVID-19.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Travelport, глобальная дистрибьюторская система бронирования авиабилетов, гостиниц, автомобилей и других услуг, которая обеспечивает «онлайном» сотни тысяч туристических компаний по всему миру, накануне опубликовала исследование, показывающие, как ослабление ограничений повлияло на спрос на поездки в Юго-Восточную Азию.

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Согласно данным бронирования Travelport, десятка лучших направлений в Юго-Восточной Азии, которые туристы из других стран посетят в 2022 году, выглядит так:

Манила (Филиппины) Сингапур (Сингапур) Бангкок (Таиланд) Хошимин (Вьетнам) Джакарта (Индонезия) Куала-Лумпур (Малайзия) Ханой (Вьетнам) Пхукет (Таиланд) Бали (Индонезия) Анхелес/Мабалакат (Филиппины)

В первом квартале 2022 года количество бронирований международных рейсов в Юго-Восточную Азию в целом увеличилось и продолжает расти. Лидируют Филиппины, достигнув уровня в 42 процента пассажиропотока от допандемийного 2019 года. Филиппины и Таиланд были одними из первых стран Юго-Восточной Азии, вновь открывших свои границы, поэтому неслучайно, что сегодня именно на эти две страны приходится более половины — 51 процент — всех бронирований международных рейсов в регион.

28 января Филиппины объявили о своих планах полностью открыться для привитых путешественников, что и было сделано 10 февраля. В течение недели после этой новости количество бронирований международных рейсов в страну выросло на 114 процентов. А уже через месяц, 28 февраля, эта цифра выросла на 294 процента.

Таиланд впервые разрешил иностранцам въезд в страну 1 февраля, запустив программу Test & Go. От туристов требовалось иметь отрицательный ПЦР-тест для въезда и сдать еще один тест на антиген на пятый день поездки. На следующие сутки число купленных билетов в Таиланд выросло на 37 процентов. 7 марта правительство Таиланда еще более ослабило требования и отменило обязательное тестирование на пятый день. С этим изменением количество бронирований на международные рейсы выросло на 128 процентов по сравнению с бронированием при первом объявлении.