В Венеции введут плату за въезд в город для туристов-однодневок

Городские власти Венеции рассматривают проект введения платы за въезд в город для туристов, посещающих город с однодневным визитом. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Manuel Silvestri/Reuters Manuel Silvestri/Reuters

Размер оплаты составит €10. На эти меры власти города решили пойти, чтобы сдержать поток туристов, возобновившийся после спада пандемии коронавирусной инфекции — за выходные дни 16 и 17 апреля, на которые в этом году выпала католическая Пасха, число путешественников достигло допандемийного уровня.

Пилотная программа бронирования билетов на въезд в Венецию стартует в июне и продлится шесть месяцев. Предполагается, что в полную силу она заработает в январе 2023 года.

Как отметил мэр города Луиджи Бруньяро, Венеци станет первым городом в мире, который проведет «такой сложный эксперимент».

Введение платы за въезд в город для однодневных туристов в Венеции начали обсуждать в 2018 году. Ее рассматривают как способ ограничить массовый потом въезжающих, который до пандемии достигал 30 млн в год.