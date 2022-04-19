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1 час назад

В Венеции введут плату за въезд в город для туристов-однодневок

Газета.Ru

Городские власти Венеции рассматривают проект введения платы за въезд в город для туристов, посещающих город с однодневным визитом. Об этом сообщает The Guardian.

В Венеции введут плату за въезд в город для туристов-однодневок
Фото: Manuel Silvestri/ReutersManuel Silvestri/Reuters

Размер оплаты составит €10. На эти меры власти города решили пойти, чтобы сдержать поток туристов, возобновившийся после спада пандемии коронавирусной инфекции — за выходные дни 16 и 17 апреля, на которые в этом году выпала католическая Пасха, число путешественников достигло допандемийного уровня.

Пилотная программа бронирования билетов на въезд в Венецию стартует в июне и продлится шесть месяцев. Предполагается, что в полную силу она заработает в январе 2023 года.

Как отметил мэр города Луиджи Бруньяро, Венеци станет первым городом в мире, который проведет «такой сложный эксперимент».

Введение платы за въезд в город для однодневных туристов в Венеции начали обсуждать в 2018 году. Ее рассматривают как способ ограничить массовый потом въезжающих, который до пандемии достигал 30 млн в год.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о рекомендациях для туристов, приезжающих в Венецию на один день.

Заграница,Луиджи Бруньяро,
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