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3 часа назад

Шри-Ланка смягчила правила въезда для невакцинированных туристов

Lenta.ru

Власти Шри-Ланки смягчили правила въезда для невакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шри-Ланка смягчила правила въезда для невакцинированных туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно нововведениям, с 19 апреля въезжающие в республику непривитые отдыхающие освобождены от сдачи ПЦР-тестов по прибытии, соблюдения недельного карантина, а также от прохождения повторного исследования на коронавирус на седьмой день пребывания в стране.

Теперь для въезда на Шри-Ланку туристам достаточно предоставить медицинскую страховку People’s Insurance PLC и справку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.

При этом отмечается, что детям до 12 лет, как и прежде, сертификаты и справки об исследовании не нужны. Непривитым путешественникам в возрасте от 12 до 18 лет теперь также не нужно сдавать ПЦР-тест по прибытии.

Кроме того, все въезжающие в страну отдыхающие вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от обязательного заполнения декларации о состоянии здоровья Health Declaration Form.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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