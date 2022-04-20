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4 часа назад

Россиянка сравнила ОАЭ с парфюмерным магазином

Lenta.ruиещё 1

Побывавшая в ОАЭ российская путешественница Ершова Марина сравнила Абу-Даби с парфюмерным магазином и перечислила удивившие ее в стране вещи. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянка сравнила ОАЭ с парфюмерным магазином
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, первое, что она почувствовала, когда прилетела в столицу ОАЭ, — сильный аромат духов. Она отметила, что от каждого человека «несется вуаль специфичного дорогостоящего стойкого аромата».

«Ей Богу, будто в парфюмерный магазин попали. Приятно, но в жару тошно»,

— добавила она.

Также блогер призналась, что ее поразил уровень безопасности в арабской стране, позволяющий гулять ночью в полном одиночестве и ничего не бояться.

«Абу-Даби дарит свободу. Забыла свою сумочку с деньгами и телефоном на лавочке в общественном месте — не страшно, все равно никто не тронет чужие вещи. Она будет лежать на том же месте, хотя через нее пройдет множество людей»,

— восхитилась россиянка.

Кроме того, автор отметила, что благодаря тому, что в стране строго соблюдают сухой закон, на улице не встретишь выпивающих людей, а на улице не увидишь «пьяных драк или разборок пьяниц».

Напоследок путешественница добавила, что несмотря на то, что ОАЭ были построены в пустыне, в городах воздух свежий благодаря большому количеству зеленых зон.

«Столько парков, как общественных, так и крытых, даже в России нет. Устроить семейный пикник на природе — не проблема. Люди собираются в парках и наслаждаются отдыхом»,

— заключила она.

Заграница,
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