Названы страны с подорожавшим из-за россиян жильем

В Турции, Грузии, Армении и Узбекистане резко выросла стоимость аренды жилья на фоне наплыва россиян. Страны с подорожавшей из-за приезда граждан России недвижимостью назвали опрошенные РБК эксперты.

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Специалисты выяснили, что в середине апреля 2022 года съемное жилье в Турции подорожало в три-четыре раза по сравнению с концом февраля. Аналогично увеличилось число запросов среди россиян на аренду недвижимости в Анталье и Аланье. По данным риелторов, в 2021 году в популярных районах Коньяалты или Муратпаша можно было снять квартиру типа «1+1» (с одной кухней-гостиной и одной спальней) за 2,5-4,5 тысячи лир (13,6-24,6 тысячи рублей) в месяц, а теперь такие же объекты стоят 10-20 тысяч лир (54,7-109,4 тысячи рублей).

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Тенденция также актуальна для Стамбула, Измира, Фетхие и Бодрума — ранее арендная ставка на подобные квартиры там варьировалась от 2 до 4,5 тысячи лир (10,9-24,6 тысячи рублей), а в настоящее время увеличилась до 10-22 тысяч лир (54,7-120,3 тысячи рублей).

Как отмечают специалисты, повышенный спрос вызвал не только рост цен на съем жилья и дефицит предложения, но и создал проблемы для остальных квартирантов, которые не готовы платить столь большие деньги. Так, популярными стали запросы на аренду комнат вскладчину, так как многие приезжают в Турцию без работы и без серьезной финансовой подушки.

Партнер PR-агентства Kitov Agency Илья Китов поделился, что многие владельцы недвижимости в евразийской стране стали требовать оплату за несколько месяцев вперед, опасаясь, что арендаторы окажутся неплатежеспособными. Кроме того, некоторые недобросовестные собственники просят иностранных квартирантов с актуальными договорами покинуть жилье, чтобы сдать его дороже представителям новой волны эмиграции. Однако Китов пояснил, что по текущему законодательству Турции выселить исправно оплачивающего квартиру жильца практически невозможно, как и внезапно поднять заранее оговоренную стоимость аренды.

Похожая ситуация наблюдается в Грузии — за последние полтора месяца спрос на съемное жилье там вырос в 1,5 раза и привел с существенному подорожанию объектов. Так, в конце февраля средняя стоимость аренды в Тбилиси составляла 300 долларов (24 тысячи рублей) в месяц, а в середине апреля цены выросли до 450-500 долларов (36-40 тысяч рублей) в месяц. Подобные темпы подорожания наблюдаются в Батуми, Кутаиси и Рустави, но ставка там ниже — 350 долларов (28 тысяч рублей) за месяц.

Еще одной страной с подорожавшей арендой стала Армения, куда с конца февраля приехали не менее 15 тысяч россиян. По словам специалистов, эта страна удобна для граждан России — в нее можно попасть без загранпаспорта, и на территории государства действуют карты «Мир».

По данным риелторов, съемное жилье на фоне наплыва мигрантов тоже подорожало. В не самом престижном районе Еревана Малатия-Себастия аренда трехкомнатной квартиры теперь стоит в среднем 650 тысяч драмов (101,8 тысячи рублей) в месяц, хотя еще в конце февраля за такие объекты владельцы просили 400 тысяч драмов (67,9 тысячи рублей) в месяц. Специалисты отметили, что есть и очень дорогие лоты — плата за обустроенные квартиры в центре армянской столицы достигает 2,3 миллиона драмов (400 тысяч рублей) в месяц.

Неожиданно популярным у россиян, по мнению экспертов, стал Узбекистан — за последние полтора месяца в эту страну из России прибыли как минимум пять тысяч человек. Наплыв приезжих сказался на стоимости аренды в Ташкенте — с конца февраля по середину марта она подорожала на 15 процентов.

Если рассматривать самые дешевые районы Ташкента — Сиргалинский, Алмазорский и Юнусабадский — то раньше однушки стоили 3 миллиона сумов (21,2 тысячи рублей) в месяц, а сейчас — 3,39 миллиона сумов (23,9 тысячи рублей). В Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана цены варьируются от 5,65-11,3 миллиона сумов (39,9-79,8 тысячи рублей) в месяц — это примерно на 17 процентов больше, чем до 24 февраля.