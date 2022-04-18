Чем заняться в Музее похмелья

В 2019 году в столице Ховатии Загребе появился необычный музей. Экспонаты здесь вряд ли можно назвать произведениями искусства, но с каждым из них связана своя история. История, связанная с похмельем. Чем интересен Музей похмелья и зачем туда идти, читайте в материале «Рамблера».

Фото: museumofhangovers.com museumofhangovers.com

Вряд ли, конечно, этот музей будут советовать гиды в качестве обязательного к посещению среди местных достопримечательностей. Но туда определенно стоит отправиться за новыми эмоциями и впечатлениями. Ведь такой музей – пока единственный в мире.

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Идея создания Музея похмелья принадлежит Рино Дубоковичу и Роберте Микелич, в то время еще бывших студентами. По словам Рино, однажды его знакомый, проснувшись утром после бурной вечеринки, с удивлением обнаружил в кармане свой куртке велосипедную педаль. Как она попала туда, молодой человек совершенно не помнил. Тогда-то Дубоковича и посетила мысль, собрать коллекцию предметов и историй, которые могли бы проиллюстрировать вечера возлияний и похмелья на следующий день.

Первым экспонатом стала та самая педаль от велосипеда, следом «подтянулись» и другие предметы, неизвестно как попавшие в дома людей после веселых вечеринок: стремянка, цветочный горшок, дорожный знак и т.п.

Каждый из экспонатов, хранящихся в четырех комнатах Музее похмелья, дополнен историей хозяина о том, как тот или иной предмет был обнаружен наутро после возлияний. Помимо того, что можно полюбоваться на экспонаты и повеселиться, узнавая их истории, в Музее похмелья есть чем заняться еще.

Во-первых, здесь можно «примерить» на себя состояние похмелья. И для этого вовсе не придется рисковать здоровьем, поглощая литры алкоголя. Достаточно лишь надеть специальные очки, симулирующие состояние сильного опьянения.

Найдется развлечение и для любителей спортивных игр. Правда, не совсем обычных. Например, посетителям музея предлагают сыграть в дартс. Вот только бросать дротики в мишень предстоит с закрытыми глазами.

Ну и, разумеется, каждый из посетителей может на одной из стен музея оставить свою историю, связанную с похмельем.