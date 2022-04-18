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2 часа назад

Во сколько обойдется отдых в Египте российским туристам

Inc-News

Проблемы с авиасообщением, валютой, а также всеобщее подорожание сделали заморский отдых россиян в этом году достаточно проблематичным.

Во сколько обойдется отдых в Египте российским туристам
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако самые массовые направления – Турция и Египет – остались доступными для туристов из РФ. При этом, как считают многие российские туроператоры, Египет в этом году хоть и подорожал, но, во-первых, не критично, во-вторых, все равно остался немного дешевле Турции.

Но если с перелетом в Египет проблем возникнуть не должно, то очень болезненный вопрос с приемом российских банковских карт за рубежом и трудностями с наличкой остается.

По некоторым данным Москва и Каир оперативно пытаются эту проблему утрясти. Но специалисты рекомендуют людям во избежание случайностей покупать туры, включающие буквально, в том числе, экскурсии и развлечения.

Что касается ценника, то отдых на двоих в апреле в четырехзвездном отеле с вариантом «все включено» обойдется примерно в 80-90 тысяч рублей против 60 тысяч в прошлом году.

На майские праздники отдых в Египте обойдется паре российских туристов на десять-пятнадцать тысяч дороже. Деньги немалые, но плюс-минус сопоставимы с отдыхом на Черном море.

Но главное в том, что любимый миллионами россиян Египет и его главные курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада даже в нынешних непростых обстоятельствах остались доступными.

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