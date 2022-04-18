Эксперт рассказала, какие страны стали доступными для россиян

Уровень заболеваемости COVID-19 идет на спад, поэтому многие государства продолжают приоткрывать границы и упрощать въезд для туристов. Начиная с 9 апреля для россиян стали ближе еще 52 страны. Среди них Таиланд, Израиль, Вьетнам и другие, а въехать в уже давно открытые Турцию и Египет стало еще проще. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала, какие страны можно посетить в курортный сезон.

Фото: Москва24 Москва24

Турция

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Турция увеличивает количество прямых рейсов из России – теперь туда можно отправиться практически из любого города, где есть международный аэропорт. Кроме того, полеты планируются не только на популярные курорты, но и менее известные, например в Мардин и Самсун, а зимой ожидаются рейсы и на турецкие горнолыжные локации.

Правила въезда в Турцию остаются прежними: сертификат о вакцинации (если это "Спутник V", то обязательно двумя компонентами, "Спутник Лайт" не подойдет) на английском языке и с данными загранпаспорта. Если прививку не делали, то придется сдать ПЦР-тест за 72 часа до выезда или предоставить справку о перенесенном заболевании. Кроме того, при себе обязательно иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19 на весь срок путешествия, и заполненную за 72 часа до вылета форму на сайте турецкого Минздрава.

Сколько стоит: в Стамбул можно улететь весной от 38 тысяч рублей за билет (туда и обратно без пересадок), летом – от 27 500 рублей. Минимальные цены на рейсы в Анталью – 21 300 рублей и 37 тысяч рублей соответственно.

Таиланд

Таиланд начиная с апреля тоже пошел на ряд послаблений. Во-первых, отменяется требование делать ПЦР-тест перед вылетом, а во-вторых, сокращается срок обязательного карантина по приезде. Туристы, прибывающие по программе "Песочница" (с сертификатом о вакцинации), вынуждены сидеть в изоляции пять дней вместо семи, как и невакцинированные по программе Alternative Quarantine – те же пять дней вместо десяти.

Для прохождения карантина нужно будет забронировать отель категории SHA+. "Спутник V" в Таиланде признан, а тем, кто приезжает по программе "Песочница", подойдет и "Спутник Лайт". Остальные правила въезда пока остаются без изменений.

По-прежнему нужно сделать два теста по прибытии (ПЦР-тест – на первый день и экспресс-тест – на пятый), оформить Thailand Pass накануне въезда и медицинскую страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов. Однако не исключено, что с 1 мая власти королевства отменят большинство ограничений на въезд для иностранных туристов.

Сколько стоит: туры в Таиланд уже активно продаются, отдохнуть неделю на Пхукете летом будет стоить от 169 тысяч рублей на двоих. В эту сумму включены перелет и размещение в номере отеля две звезды рядом с пляжем. До конца весны такая поездка обойдется примерно в 165 тысяч рублей.

Марокко

Власти Марокко решили отменить тестирование на COVID-19 для иностранных туристов по прибытии. Другие требования пока остаются актуальными: ПЦР-тест за 48 часов до вылета и сертификат о вакцинации (в стране признан как "Спутник V", так и "Спутник Лайт"). Стоит отметить, что для въезда нужны оба документа – вакцинированные не освобождаются от обязательного ПЦР-теста.

Сколько стоит: долететь без пересадок можно пока только до Касабланки. В этот город дважды в неделю летает авиакомпания Royal Air Maroc. Весной стоимость билетов начинается от 45 300 рублей за перелет туда и обратно. Летом – от 40 тысяч рублей.

Вьетнам

Вьетнам еще с середины марта отменил обязательные вакцинные сертификаты для туристов, а также справки о выздоровлении. Карантин по приезде тоже теперь не нужен. Чтобы попасть в страну, необходим только ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, также подойдет экспресс-тестирование, но его нужно пройти за 24 часа до прилета. Впрочем, попасть во Вьетнам возможно и без него: ПЦР можно сдать по прилете за свой счет, но до получения результатов придется самоизолироваться (тоже за свой счет), как правило, они приходят в течение суток.

Из обязательных требований для всех туристов остаются медицинская декларация и приложение PC-COVID, которое нужно иметь на телефоне до отъезда из страны.

Сколько стоит: тур на неделю в Фантьет летом обойдется от 213 000 рублей на двоих, в эту сумму входит перелет туда и обратно и размещение в отеле три звезды на базе завтраков. Весной минимальная стоимость недельного тура – 117 тысяч рублей.

Китай

С апреля 2022 года Air China снова начинает летать из Москвы в Пекин, однако для туристов республика пока остается закрытой. Попасть в Китай сейчас могут дипломатические работники, граждане и резиденты страны, а также их супруги. Кроме того, въезд возможен для иностранных граждан с разрешением на работу и их ближайших родственников. Китайские власти пока не уточняют, когда страна откроется для туристов, но предполагают, что это может произойти во второй половине 2022 года. Туристическую визу консульства тоже пока не выдают.