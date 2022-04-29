Где находится самый бесполезный аэропорт в мире

Остров Святой Елены в первую очередь знаменит тем, что там нашел последнее пристанище французский император Наполеон. Здесь остался его дом, есть и памятник полководцу. Но теперь остров знаменит кое-чем еще. Чем именно – читайте в материале “Рамблера”.

Остров Святой Елены находится почти в двух тысячах километров от западного побережья Африки. В его южной части есть несколько потухших вулканов. Да и сам остров имеет вулканическое происхождение.

Территория острова принадлежит Великобритании, но не является ее частью. Два дома, где жил Наполеон Бонапарт, и долина, где он был похоронен, — вовсе принадлежат Франции. Столица – Джеймстаун – втиснулась в ложбинку между идиллическими склонами. Чтобы покинуть ее, придется преодолеть лестницу наверх из 669 ступеней.

В этом небольшом портовом городе живет около тысячи человек, это примерно двадцать процентов населения острова. Три года назад Великобритания спонсировала постройку современного гражданского аэропорта на острове Святой Елены. И это оказалась самая бесполезная инвестиция. Потому что 285 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на строительство аэропорта, который из-за конструкторских и метеорологических просчетов так и не смог принимать крупные воздушные суда. Что касается небольших частных бортов – они тоже нечастые гости в этих краях.