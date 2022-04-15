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32 минуты назад

Названы самые красивые пляжи Европы

Lenta.ru

Эксперты туристической отрасли назвали туристам самые красивые пляжи Европы. Об этом сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование онлайн-платформы European Best Destination.

Названы самые красивые пляжи Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лидером рейтинга 2022 года стал пляж Porto Santo Golden Beach, расположенный на живописном острове Мадейра в Португалии. По словам путешественников, место идеально подходит для любителей уединенного отдыха.

Вторую строчку занял Bolonia Beach в испанской провинции Кадис. «Если вы любите спокойствие и хотите открыть для себя малолюдные дикие пляжи, Bolonia Beach для вас. Если повезет и будет ясная погода, с пляжа можно увидеть побережье Африки», — отметили авторы рейтинга.

На третьем месте разместился Seixal Beach на Мадейре. Пляж завоевал любовь путешественников благодаря красивому вулканическому песку и кристально чистой воде. В список самых живописных прибрежных зон также вошли пляжи Греции, Италии, Франции и Польши.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли назвали лучшие нудистские пляжи Европы. Возглавил рейтинг пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе протяженностью более 1,5 километра отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.

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