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26 минут назад

Мужчина подал в суд на отель из-за таракана, заползшего ему в ухо

Газета.Ru

Житель США подал в суд на отель, утверждая, что потерял слух, после того, как таракан заполз ему в ухо, пока он спал в номере, пишет Сomplex.

Мужчина подал в суд на отель из-за таракана, заползшего ему в ухо
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам Тодда ВанСикла, инцидент произошел в отеле Sands Ocean Club Resort. Мужчина объяснил, что проснулся от сильной боли, а потом понял, что не слышит на одно ухо. Американец считает, что виной этому таракан, забравшийся к нему в голову, пока он спал.

Тодд добавил, что после этого ему пришлось обращаться за дорогостоящей медицинской помощью, кроме того, он лишился возможности работать. Теперь ВанСикл требует от отеля компенсацию. Правда, о какой сумме идет речь, не сообщается.

Пострадавший обвиняет гостиницу в халатности, так как уборщики плохо убрали номер, что и стало причиной для появления таракана. В самом отеле пока никак не прокомментировали слова Тодда.

Ранее художница, рисующая на мертвых тараканах, удивила соцсети своими работами.

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