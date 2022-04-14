Российских туристов предупредили о вероятных трудностях за границей

«С проблемами сталкиваются неорганизованные туристы, которые сами пытаются купить у иностранной авиакомпании билет, сами пытаются на сайте иностранного отеля забронировать проживание. Эти россияне и дальше будут сталкиваться с проблемами. Те, кто приходит в турагентство, платит рубли, получают ваучеры, договор, в котором прописано все — перелет, трансфер, проживание и страховка, — с трудностями не сталкиваются. Вы помните историю, когда неорганизованные россияне не могли в конце марта уехать из других стран на родину? Они не могли купить билеты и продлить бесплатное проживание. Мы помним эти регулярные скандалы, когда людей выселяли из гостиниц, потому что у них не было денег оплачивать. И наоборот — тех, у кого было оплачено проживание в турагентствах, никто не выселял, они жили бесплатно по десять дней и больше во всех странах мира. Всех организованных туристов уже вернули, а неорганизованные продолжают находиться там, им сейчас крайне сложно вернуться», — заключил он.