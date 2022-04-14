Россиянка почувствовала себя миллионером в Узбекистане

Туристка из России Ольга Матюхина была приятно удивлена гостеприимством и красотами Узбекистана. По ее словам, эту страну обязательно стоит посетить, и само туристическое направление в эту страну необходимо развивать.

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«Я всегда мечтала побывать в Узбекистане. Сейчас в агентствах предлагают очень много туров по этому направлению, и мы решились полететь. Не строили никаких ожиданий, просто поехали за впечатлениями» - поделилась девушка с изданием "Тонкости туризма".

Она отмечает, что люди в Узбекистане очень добрые, светлые и тепло принимают гостей. Недельный тур на одного человека стоит 50 тысяч рублей, в стоимость были включены перелет, завтраки и несколько тематических обедов и ужинов, проживание и трансфер. Ольга считает, что даже недели может оказаться мало для того, чтобы посетить все интересные локации в этой стране.

Девушка рассказала, что почувствовала себя миллионером, когда обменяла небольшую сумму долларов на местную валюту - узбекские сумы. Банкнот получилось настолько много, что ей пришлось раскладывать их по всему столу в ресторане, чтобы собрать необходимую сумму и не запутаться.

"Когда мы оплачивали счет в ресторане за компанию, это больше напоминало игру в монополию: мы пачками раскладывали деньги на столе и постоянно пересчитывали, так как сбивались со счета.

Обменяв 100 долларов, вы получаете большую пачку узбекских UZS — почувствуй себя миллионером! Туристы выходят из обменников с целыми авоськами денег" - смеется девушка.