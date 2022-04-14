Самое старое дерево Турции привлекает гостей со всего мира

По информации министерства окружающей среды и урбанизации страны, растущий в Зонгулдаге тис может просуществовать еще четыре тысячелетия. Возраст тиса на сегодня составляет 4115 лет.
“Возраст самого старого дерева был определен специалистами технического университета. Его высота составляет 23 метра”, - добавили в министерстве. Напомним, в Турции зарегистрировано 9369 монументальных деревьев.
К примеру, самое высокое дерево находится в черноморской провинции Гюмюшхане (55 метров), в то время как самое широкое дерево находится в северной провинции Кастамону, диаметр его ствола составляет 8,8 метра.