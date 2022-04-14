Пять мест, куда не стоит ездить туристам после 35 лет

Большинство туристов после 35 лет настроены на спокойный и размеренный отдых. «Тонкости туризма» назвали пять мест, которые им не стоит посещать.

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«После 35 уже хочется комфорта, уюта и сервиса на уровне. Бурное ночное веселье в барах под окнами отеля уже откровенно раздражает, а всеобщая атмосфера безудержного отрыва способна здорово испортить отпуск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из таких мест – Бодрум. Это традиционно молодежный курорт, его облюбовали иностранцы, которые жаждут «хлеба и зрелищ». Так постоянно устраивают дискотеки и очень много баров.

В список попал и Херсониссос. Он считается одним из самых шумных курортов Крита. Данное место не подойдет для семейного отдыха, а ориентировано на туристов, которые любят тусовки.

Туристам после 35 лет не рекомендуют посещать Айя-Напу. Это один из самых безбашенных курортов Европы. С середины апреля городок превращается в центр ночной жизни Кипра. В это время клубы и бары здесь работают круглосуточно.

Также в списке балийская Кута и Паттая, где ждут тех, кто любит шумный отдых.