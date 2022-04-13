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1 час назад

Турция станет главным туристическим направлением 2022 года

По данным аналитической консалтинговой компании GlobalData, на фоне роста стоимости жизни по всей Европе Турция станет предпочтительным направлением для бюджетных путешественников в 2022 году.

Турция станет главным туристическим направлением 2022 года
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Новое исследование, проведенное GlobalData о структуре расходов путешественников, показывает, что суммы, потраченные туристами на турецких курортах, относительно невелики, несмотря на то, что средняя продолжительность отдыха — 9,7 суток — второй показатель в Европе в 2021 году.

По сравнению со средними расходами иностранцев на отдыхе в других популярных туристических странах, таких как Испания и Португалия, путешественники, выбравшие Турцию, могут реально сэкономить от 230 до 770 долларов за поездку.

Эксперты считают, что рыночные позиции Турции в этом году укрепятся из-за текущих потребительских настроений. В Глобальном опросе потребителей GlobalData, проводимом в третьем квартале 2021 года, 58 процентов респондентов заявили, что именно стоимость является сегодня ключевым фактором, влияющим на выбор направления для поездки.

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