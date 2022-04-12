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3 часа назад

Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Турции весной

Lenta.ruиещё 2

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость туров в Турцию после снятия Россией ограничений на регулярные и чартерные рейсы в республику. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения рынка и назвали наиболее выгодные из них.

Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Турции весной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, самые бюджетные варианты отдыха на турецком побережье весной предлагает компания Fun&Sun — семидневная путевка в Анталью на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines с отправлением из Москвы обойдется одному туристу в 32 тысячи рублей. В мае поездка будет стоить дороже — цена недельного тура с перелетом на чартерных рейсах перевозчика «Ямал» начинается от 50 тысяч рублей на одного человека.

Также привлекательные по стоимости варианты путешествий в Турцию предлагает туроператор Coral Travel — семидневная путевка в Анталью для одного туриста обойдется в 72,8 тысячи рублей, в Бодруме и Даламане можно отдохнуть за 82,9 тысячи рублей.

У компании ANEX Tour можно приобрести семидневную путевку в четырехзвездочный отель в Анталье с питанием по системе «все включено» за 97,7 тысячи рублей на двоих. За проживание в гостинице категории пять звезд придется заплатить минимум 100,6 тысячи рублей.

Отдохнуть на майских праздниках в Турции также предлагает туроператор PEGAS Touristik. Цена тура на двоих в Анталью с проживанием в трехзвездочном отеле стартует от 83,8 тысячи рублей за двоих. В гостиницах категории четыре и пять звезд размещение стоит дороже — от 86,1 и 86,6 тысячи рублей за двоих соответственно.

9 апреля Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, что позволяет расширять географию направлений.

Заграница,Михаил Мишустин,Ассоциация туроператоров России,
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