«Такого нигде не сыщешь»: чем Таиланд покоряет россиян

Таиланд всегда был популярным направлением у российских туристов. Ежегодно небольшую страну на юго-востоке Азии посещают десятки миллионов путешественников. Многие едут сюда за традиционным пляжным отдыхом, некоторые проводят отпуск в прославленных клубах и барах, а кто-то, наоборот, устремляется вглубь страны ради нетронутой природы. О том, как сейчас попасть в Таиланд, какие секреты он скрывает и как сэкономить на путешествии, — в материале «Ленты.ру».

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Как добраться?

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В 2022 году иностранный турист может въехать в Таиланд тремя способами. Для вакцинированных путешественников действуют схемы «Песочница» и Test&Go, для непривитых — Alternative Quarantine. Эти программы позволяют въезжать в популярные туристические регионы страны с прохождением условного карантина не в изоляторе, а в специальных сертифицированных отелях SHA Extra Plus. Это особый тип гостиниц, которые получили дополнительное одобрение от правительства за счет большого числа привитых среди персонала, а также благодаря улучшенным санитарным условиям.

С 1 апреля власти королевства сняли значительную часть ограничений на въезд для первой и третьей схем. Так, всех отдыхающих независимо от статуса вакцинации освободили от сдачи ПЦР-теста перед вылетом — сейчас проходить тестирование нужно только после прибытия, а на пятый день поездки нужно сдать экспресс-тест.

Кроме того, для путешественников сократили время обязательного проживания в отелях SHA Extra Plus с 10 до 5 дней. Помимо прочего, турист должен иметь медицинскую страховку на сумму минимум 20 тысяч американских долларов (примерно 1,5 миллиона рублей). Власти страны не собираются останавливаться на достигнутом и планируют максимально приблизиться к допандемийным правилам въезда уже к лету, говорят в Ассоциации туроператоров России.

Добраться до Таиланда из России в условиях авиационных санкций можно только с пересадками на рейсах иностранных авиакомпаний. Самый простой и бюджетный способ — стыковка в ОАЭ. По данным сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, наиболее выгодные варианты перелета предлагают авиакомпании Emirates и Etihad Airways. Например, билеты на рейс из Москвы на Пхукет с пересадкой в Дубае обойдутся в 80 тысяч рублей туда-обратно с багажом. В дороге придется провести около 18 часов. Из Москвы до Бангкока можно долететь с пересадкой в Абу-Даби, средняя стоимость билетов в обе стороны с багажом составляет 70-80 тысяч рублей.

Из деревни в роскошь

Массовый туризм активно развивался в Таиланде в 1960-х годах — по всей стране началось строительство отелей, баров, массажных салонов и прочей инфраструктуры. Деревушки без дорог и электричества превращались в курорты с роскошными гостиницами и торговыми центрами. Одновременно с этим стали массово появляться туристические агентства и экскурсионные бюро, которые открывали гостям неизвестные красоты Юго-Восточной Азии.

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Таиланд быстро обрел популярность не только у европейцев и американцев, но и среди австралийцев, японцев и китайцев. В 1959 году королевство посетило всего 69 тысяч туристов, а в 1970-м — уже 628 тысяч, что привлекло в экономику страны более двух миллионов батов. Однако уже в 1990-х появились первые негативные последствия такого стремительного развития туризма. Строительство отелей и наплыв отдыхающих со всего мира привели к загрязнению моря и исчезновению некоторых коралловых рифов.

Сейчас Таиланд — одна из самых посещаемых стран всей Юго-Восточной Азии, а туризм стал одной из наиболее значимых отраслей экономики королевства. Россияне, которые полюбили Таиланд как второй дом, рассказали «Ленте.ру», почему страна стоит посещения.

«В ресторанах можно питаться с 50-процентными скидками»

Антон Соколов, тревел-блогер и турагент

Могу точно сказать, что сейчас самое благоприятное время для путешествия в Таиланд. Туристов очень мало, между отелями высокая конкуренция, цены сильно просели — стоимость гостиниц сейчас ниже, чем до пандемии даже с учетом нынешнего курса рубля. Например, я снял номер в новом отеле в центре Бангкока всего за 1,8 тысячи рублей за ночь, еще успел пожить в отелях сети Marriott за 2,5 тысячи рублей в стуки. Ни в одном городе мира не найти пятизвездочных гостиниц в центре по таким ценам, а в Бангкоке это реальность. Перемещения внутри страны тоже дешевые — вы можете спокойно купить билет из Бангкока на Пхукет за тысячу батов (примерно 1,6 тысячи рублей).

Еще один плюс пандемии — в Таиланде, а особенно в Бангкоке, почти нет туристов. Раньше можно было только мечтать о том, чтобы осматривать достопримечательности и ходить по торговым центрам без вечных толп китайцев. Например, нужно было стоять в восьмичасовых очередях или бронировать столик за несколько месяцев, чтобы попасть в закусочную легендарной Джей Фай (Jai Fai).

Самыми известными блюдами от Джей Фай считаются крабовый омлет, сухой том-ям и пьяная лапша. Кто-то считает эту еду исключительной, а для кого-то она посредственна. Вообще в городе много мишленовских ресторанов. Это своеобразная особенность Азии, что даже уличная забегаловка может получить мировую награду.

Пляжные курорты тоже пустуют. В некогда шумной Паттайе с барами и ночными клубами половина заведений закрыты уже два года. При этом на островах народу побольше. На Пхангане, который еще называют тайским Бали, проживает большая русская диаспора: каждый день минимум три тусовки на выбор, много удаленщиков, предпринимателей и всяких просветленных ребят, которые занимаются йогой и медитациями.

Из пляжных курортов я однозначно рекомендую Самуи. Это та золотая середина, где, с одной стороны, ощущается провинциальность и сохранилась нетронутая природа, а с другой — здесь очень развита инфраструктура и есть множество приличных отелей. Тут все, как мы любим: живописные бухты, пальмы и белый песок. А еще здесь всегда есть чем заняться. К примеру, в этом году я открыл для себя природный бассейн на вершине 80-метрового водопада Намуанг 2. Это такая каменная чаша с прохладной освежающей водой, откуда открывается панорамный вид на джунгли и горы.

Для экономии, впрочем, как и во всех других странах, я рекомендую пользоваться местными приложениями для смартфонов — они могут спасти половину вашего бюджета.

Похожим образом работает Chope — выбор поменьше, но скидки достигают 65 процентов, также есть акции по типу бесплатного десерта.

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Дешевые билеты в парки аттракционов, музеи, спа и прочие места можно покупать через Klook. Это просто монстр экономии: час массажа может стоить 400 рублей, экскурсия на полдня — 1,6 тысячи, а круиз на яхте с фотосессий и вовсе обойдется в 2,5 тысячи рублей. Ну а сэкономить на такси поможет InDriver, его даже многие местные не знают. Особенно актуально приложение будет на Пхукете, где орудует мафия таксистов — за поездку между пляжами могут запросить какие-то безумные пять тысяч батов (примерно 11 тысяч рублей).

Город противоречий

Приезжая в Таиланд, многие туристы пропускают столицу королевства Бангкок и сразу устремляются на острова. Тем не менее один из крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии может многое предложить путешественникам и явно стоит того, чтобы задержаться в нем на пару дней.

Бангкок начинает свою историю в XIV веке как небольшой торговый порт на западном берегу реки Чао Прайя. Вплоть до 1767 года это был ничем не примечательный городок на пути в столицу древнего царства Аютии, однако все изменилось после падения королевства из-за столкновения с бирманцами. Став столицей Сиама, Бангкок развивался как деловой и индустриальный центр региона.

В начале XX века Бангкок стал первым туристическим направлением в бывшем Сиаме. В 1920-х годах был разработан недельный обзорный маршрут по столице и окрестностям с посещением храмов, дворцов, плавучего рынка и руин Аюттхайи.

Всего за несколько десятилетий на месте рисовых полей выросли стеклянные высотки, потеснившие приземистые 200-летние домики с черепичными крышами. Сейчас на фоне золотых храмов мелькают неоновые вывески, узкие каналы с зелено-коричневой водой проходят рядом с просторными элитными районами и оживленными эстакадами.

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Где-то посреди таких улиц затерялся один из крупнейших рынков под открытым небом — Чатучак. Кажется, что здесь можно купить все на свете: от подержанных кроссовок до домашних животных. И правда, гулять между стройными рядами разноцветных палаток и зонтиков можно днями. В одной из секций Чатучака продают антиквариат: золотые бюсты богов, старинные музыкальные инструменты, расшитые костюмы и веера. По соседству лежат груды плетеных корзинок, головные уборы на любой вкус и керамические вазы с причудливыми узорами.

«Бангкок либо заберет тебя к себе, либо пережует и выплюнет»

Олеся Ляшенко, владеет бизнесом в Таиланде, живет в Бангкоке четыре года

Бангкок — это деловой, людный и космополитичный мегаполис, в который я влюбилась с первого взгляда. Его контрасты поражают: ты можешь сидеть в ничем не примечательной забегаловке в трущобах со зданиями не выше трех этажей, а на другой стороне канала будут возвышаться гигантские небоскребы.

Этот город либо забирает тебя к себе, либо пережевывает и выплевывает. Дорога от моего дома до центрального парка проходит через реку. Чтобы пройти пешком, нужно спуститься под мост, под которым скрывается отдельный мир: трущобы с небольшими рыбацкими лодками соседствуют с рынком, прачечными и палатками с домашней живностью. От «верхнего» мира изобилия с дорогими отелями и торговыми центрами его отделяет одна лестница.

Помимо старого города советую посетить парк Benjakitti — в скором времени его объединят с другим парком, Limpini. По масштабам это похоже на Центральный парк в Нью-Йорке.

Конечно, в Бангкоке есть свои злачные места: районы Сой Ковбой и Патпонг. И если первый еще относительно безобидный, то Патпонг — это район-клоака и сосредоточение разврата, куда лучше ходить в компании не менее четырех человек. Турист-одиночка может с легкостью нарваться на неприятности — известно много историй, когда человек заходит в бар, а обратно его уже не выпускают, требуя заплатить две тысячи батов или около того. Многие туристы приезжают в Таиланд специально для Патпонга, причем интересуются гей-шоу и оргиями в основном пожилые европейцы, россиян там почти не встретишь.

Сбежать ото всех

Таиланд объединяет около 250 островов, которые бесчисленными клочками суши разбросаны по Сиамскому заливу и Андаманскому морю. Самыми популярными среди туристов считаются Пхукет, Самуи, Краби, а также острова архипелага Пхи-Пхи, получившие мировую известность после фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Однако помимо давно зарекомендовавших себя крупных курортов в Таиланде есть совсем небольшие острова, воплощающие райскую идиллию и спокойствие

Одним из таких мест считается Самет — небольшой остров в 88 километрах от Пхукета, который можно полностью обойти всего за два часа. Здесь всего один населенный пункт и один храм, зато есть десяток пляжей с белым песком и плавным заходом в воду.

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Еще один заповедный уголок — остров Яо-Яй, куда можно доплыть с Пхукета всего лишь за 30 минут на деревянной лодке. Яо-Яй настолько маленький, что многие туристы приезжают сюда только на пару часов ради дайвинга и снорклинга.

«Невероятное место, по красоте сравнимое с популярными островами»

Дмитрий, автор блога о Таиланде

Вопреки распространенным стереотипам, Таиланд — очень большая страна, где каждый найдет досуг по своим интересам. Например, в городе Хуахин в 200 километрах от Бангкока находится настоящая Мекка кайтсерферов. Небольшой остров Тао в провинции Чумпхон (примерно 400 километров от Бангкока) — рай для любителей серфинга и снорклинга. Все побережье представляет собой один большой дайв-сайт (место для погружения — прим. «Ленты.ру»), причем в каждой бухте есть свои, особенные жители: в одном месте можно встретить рифовых акул и скатов, в другом — черепах, а кое-где даже китовую акулу!

Для пляжного отдыха советую не сильно известный у туристов остров Ко Липе, расположенный на самом юге страны у границы с Малайзией. Ко Липе — невероятное место, по красоте сравнимое с популярными островами Симилан, но имеющее перед ними крайне важное преимущество. На Ко Липе можно приехать и прожить сколько угодно, в то время как острова Симилан доступны лишь для однодневной экскурсии.