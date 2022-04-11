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24 минуты назад

Еда и безопасность: плюсы и минусы отдыха в Израиле

Даша Краснова

Туристы положительно отзываются об отдыхе в Израиле, а в условиях ограниченного предложения, это направление может заинтересовать вдвойне.

Еда и безопасность: плюсы и минусы отдыха в Израиле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Здесь можно отдохнуть на морских курортах, посетить древние достопримечательности, совершить паломничество к святым местам и поправить свое здоровье. "Рамблер" расскажет о плюсах и минусах отдыха в Израиле.

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Плюсы

Туристы приезжают на отдых в Израиль круглый год, но самое популярное время — с конца февраля до мая и осенью, когда нет летнего зноя и зимних дождей. Середина осени считается идеальным временем для пляжного отдыха, экскурсий и лечения.

На всех израильских курортах туристам предлагают экскурсии с русскоговорящими гидами. Большинство достопримечательностей религиозные. В страну приезжают, чтобы побывать возле Стены Плача, Храма Господня, на горе Сион, в городах Назарет, Вифлеем и в Гефсиманском саду.

Здесь находится сразу три моря: Средиземное, Красное и Мертвое. Кроме того, морем нередко называют озеро Кинерет, побережье которого тоже подходит для пляжного отдыха.

В стране очень вкусно, однако во многих заведениях представлено кошерное питание. Несмотря на то, что в меню исключены свинина, морепродукты, некоторые виды рыб и черная икра, разнообразие блюд и объем порций поражает.

В Израиле почти половина жителей занимается серфингом. Поэтому здесь хорошо развита соответствующая инфраструктура — множество специальных пляжей для серфинга, школ, кемпингов и частных занятий.

Минусы

На паспортном контроле туристов проверяют строго, шутить и хамить сотрудникам не стоит. Например, вас могут к нему не пустить, а проводить в другое помещение, где придется немного подождать беседу с офицером.

Главная опасность для туриста в Израиле — террористическая угроза. Конфликт с арабскими странами продолжается до сих пор, поэтому важно сохранять бдительность. При этом Израиль считается безопасной страной.

Иногда в Израиле проводят учебную тревогу. В случае, если вы услышали звуки серены, спокойно спуститесь в бомбоубежище.

Лучше не ходить в сугубо арабские районы и бедуинские деревни без гида. В нетуристических местах вы можете попасться на мошенников.

В Израиле действительно высокие цены. Причем дорого все: проезд , жиле, экскурсии, кафе и рестораны и самые обычные продукты.

Особенности

Помните про шабат — праздничный день в субботу. В шабат не работают большинство магазинов, ресторанов и музеев, и не ходит общественный транспорт.

В Израиле вы не встретите пьяных, так как распитие алкоголя в общественных местах запрещено.

В Израиле не принято, гуляя по улицам, свободно фотографировать. Закон о частной жизни запрещает делать снимки посторонних людей.

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