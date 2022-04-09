Cоветы туристу, который собирается на майские праздники в Абхазию

Можно назвать уйму причин, почему путешественникам стоит выбрать Абхазию в качестве направления для туризма. Назовем самые веские из них, а затем перейдем к советам для тех, кто уже решил, что однозначно хочет посетить курортный город Гагры. Итак, прежде всего вас ждут демократичные цены и достаточно бюджетный отдых. Протяженность пляжей составляет 53 км, поэтому каждый турист сможет выбрать «берег» по своему вкусу. Кстати, о вкусах! Национальная абхазская кухня — это нечто! К ней определенно стоит присмотреться. Кроме того, стоит ли говорить о том, насколько великолепны природные зоны Абхазии? Бескрайние горы, водопады с удивительными панорамами и архитектурные памятники, включающие Гагрскую крепость, замок принца Ольденбургского и многое другое.

А теперь немного о тонкостях пребывания в этом замечательном месте…

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Документы и валюта

Немаловажным фактором при выборе данного направления россиянами является то, что в Абхазии можно пользоваться российским паспортом, а также российскими рублями. Это очень удобно, однако, стоит обратить внимание, что на границе у туристов часто запрашивают страховку, приобрести которую следует заранее у любой страховой компании или туристической фирмы.

Жилье

Что касается жилья, в Абхазии популярна сдача в аренду частного сектора. Если у вас нет желания поселиться в отеле с многочисленными туристами, в таком случае стоит рассмотреть личные апартаменты на побережье. Комнаты, дома, коттеджи… выбор огромен и зависит от вашего кошелька. К слову, некоторые советуют обратить внимание на объявления «Сдам в аренду», которые можно увидеть на домах, автобусных остановках или железнодорожных станциях. При таком раскладе не забывайте торговаться и смело сбивайте цену как минимум на 30%. Если же вы хотите найти более безопасный и проверенный вариант, стоит воспользоваться онлайн-сервисами бронирования, которые гарантируют вам безопасность передачи средств владельцу дома. Например, самые популярные платформы — это booking или airbnb.

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