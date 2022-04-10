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3 часа назад

В Турции приняли план для привлечения российских туристов

Lenta.ruиещё 3

Турецкие власти приняли трехэтапную «дорожную карту» по привлечению российских туристов, для этого планируется создать специальную чартерную авиакомпанию, базирующуюся в Анталье. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на источники.

В Турции приняли план для привлечения российских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно плану представителей Министерства культуры и туризма, Министерства транспорта и инфраструктуры и Министерства казначейства и финансов страны, турецким туроператорам, работающим в России ( в первую очередь, Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel), будут предоставлены кредиты на общую сумму 300 миллионов долларов при поддержке Фонда гарантирования кредитования Турции (KGF).

Сейчас, в условиях санкций, туроператоры испытывают сложности с перевозкой туристов на турецкие курорты. Авиакомпания Turkish Airlines согласилась выделить этим трем компаниям 1,5 миллиона мест на собственных рейсах. Еще 500 тысяч туристов из России перевезут Pegasus Airlines и российские авиакомпании. Новая авиакомпания будет заниматься только чартерными перевозками из России в Турцию, что позволит доставить на курорты еще один миллион туристов. Благодаря этим мерам в Турции ожидают принять в этом году не менее трех миллионов российских туристов.

Заграница,Российские туроператоры,Turkish Airlines,
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