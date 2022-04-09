Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?

В последнее время россияне устремились в разные страны мира за банковскими картами Visa и Mastercard. Для многих наличие зарубежного банковского счета стало необходимостью. Без него невозможно оплатить подписки и онлайн-покупки за границей, получить деньги от заграничных компаний, расплатиться или снять деньги в банкомате другой страны. Одни туристы оформляют счет сами, другие — обращаются за помощью к туроператорам. Агентства уже запустили первые экспресс-туры за «пластиком» в Армению и Узбекистан. «Лента.ру» выясняла, с какими трудностями россияне сталкивались при оформлении карт и куда с этой целью ехать удобнее всего.

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«Денег нет, но вы держитесь»

«Брат позвонил мне рано утром 6 марта и рассказал, что Visa и Mastercard через четыре дня перестают действовать за рубежом. Я тогда только прилетела в Стамбул. Перспектива остаться без денег не радовала. Пробежав с десяток банков и сняв хоть какие-то наличные, я поняла, что мне просто необходимо срочно открыть счет в другой стране», — рассказывает «Ленте.ру» туристка Мария.

Уже на следующий день она стояла в очереди в DenizBank. В азиатской части города россиянке отказались оформлять счет. «В европейской было получше. В районе Шишли в первом отделении DenizBank мне сказали, что уже пять россиян в очереди, поэтому не успеют открыть, во втором — попросили написать письмо на электронную почту центрального офиса. В банке Ziraat попросили 5-10 тысяч лир (от 25 тысяч до 50 тысяч рублей) депозита, которые нельзя снимать три месяца», — перечисляет сложности девушка.

С похожими проблемами — требованием депозита — столкнулись многие российские туристы. Поэтому Мария решила лететь в Анталью. В курортном городе ей повезло больше. Из документов попросили только перевод российского паспорта с первым разворотом и пропиской. Делают это в бюро переводов, стоит 150 лир (775 рублей). Помимо этого потребовали турецкий ИНН — его можно оформить онлайн.

Другие россияне, Вероника и Александр, пытались оформить карты UnionPay в нескольких московских банках. За выпуск просили от 5 до 15 тысяч рублей, за срочный выпуск — 50 тысяч. Решили, что за эти деньги можно слетать в другую страну и выпустить по карте. Выбрали Турцию.

Молодые люди рассказывают, что раньше банки в Анталье охотно выдавали карты клиентам без вида на жительство. Сейчас обе процедуры усложнили. «В итоге мы пришли в банк Vakif Katilim. Он не настолько раскрученный. Зато там не было народа. Карту мы получили за три часа: полтора часа переводили паспорт, еще столько же прождали в самом банке. У нас попросили ИНН, который мы получили онлайн, а также спросили, где работаем и сколько получаем. Никаких депозитов. Нам дали бесконтактную карту Mastercard, пароль для онлайн-приложения, в котором можно менять валюту. Через SWIFT-перевод можно принимать рубли и менять их на доллары или лиры», — объясняют они.

Экзотические карты

Некоторые россияне для открытия зарубежных счетов выбирают экзотические направления. Например, онлайн-турагент Павел Головашкин получил карту на Бали. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) он рассказал, что иностранцам без рабочей визы карты открывает один банк — Permata.

Можно получить неименную карту Visa, при этом открыть счет в разных валютах. Минимум — в четырех, максимум — в 11. Среди них индонезийская рупия, американский доллар, евро, австралийский доллар, британские фунты, швейцарские франки, новозеландские доллары, сингапурские доллары, японская иена, китайский юань, гонконгский доллар и канадский доллар.

В некоторых отделениях банка можно снять доллары США. «Для получения карты необходим загранпаспорт, местная симка, депозит в размере 250 тысяч рупий (1,3 тысячи рублей), на счету должно оставаться минимум 100 тысяч рупий (530 рублей), еще 17,5 тысячи рупий (93 рубля) придется заплатить за открытие счета. Мультивалютный счет обойдется дороже — депозит в миллион рупий, такая же сумма должна постоянно лежать на счете, а его открытие будет стоить 15 тысяч рупий (80 рублей)», — подсчитал блогер.

Еще двое россиян — Антон Соколов и Александр Егоров — завели банковские карты в Таиланде. «Для того чтобы открыть банковский счет в Бангкоке, нам на все про все потребуется два-три часа времени», — рассказывает в своем блоге на «Яндекс.Дзен» индивидуальный турагент Соколов. По его словам, сделать это можно даже без долгосрочной визы и разрешения на работу.

Для этого нужен паспорт, а также аффидевит о месте жительства и доходах. Его можно получить в российском посольстве: заполнить анкету на английском языке, указав место проживания в Таиланде — адрес дома или квартиры, но не отеля

Кстати, по словам путешественника, эту информацию никто не проверяет.

357 батов (792 рубля) придется заплатить за получение документа

Россиянин получал карту в центральном офисе Bangkok Bank, расположенном недалеко от здания дипмиссии. «В этом отделении работники уже знают весь процесс. Скорее всего, пока вы ждете своей очереди на диванчике, к вам подойдет сотрудница и вручит несколько анкет для заполнения. Никаких сложностей в заполнении нет, если что — пользуйтесь переводчиком. Главное, не забудьте указать в анкете тот же местный адрес, что написали в аффидевите», — советует он.

На выбор предлагают две платежные системы — Mastercard или UnionPay. Валюта на счету будет в тайских батах, в долларах и евро тоже можно открыть, хотя их обслуживание обойдется дороже. «Следуйте указаниям сотрудника банка. Он расскажет, где расписаться, как придумать пин-код для банкомата и интернета и как скачать приложение на телефон. Не удивляйтесь: в Таиланде пин-код для банкомата шестизначный, а не четырехзначный, как у нас», — предупреждает блогер.

Александр Егоров рассказал «Ленте.ру», что в Bangkok Bank лучше приходить, вооружившись документами и скачав на смартфон приложение банка. Так менеджерам будет сложнее развести туриста на покупку страховки. Банки зарабатывают на этом деньги, а сотрудники — получают комиссию от продажи.

Для получения карты у него, в отличие от Антона, потребовали residence certificate — его выдают в иммиграционной службе. Для этого нужно предъявить загранпаспорт с копиями страниц, копию иммиграционной карты, которую выдают по прилете, фотографию три на четыре сантиметра и регистрацию по месту жительства.

Помимо этого требуется справка о любом другом открытом счете в российском банке. Открытие счета и год обслуживания обойдется в 699 батов (1,5 тысячи рублей), еще 500 батов (1,1 тысячи рублей) нужно положить на счет.

Карта включена в стоимость

Часть туроператоров, среди которых «ВЕДИ Групп», BSI Group, «Русский Экспресс», «Спектрум», PAC Group и «Интурист», бросились готовить карточные туры в Узбекистан и Армению. Говорят, на них сейчас особый спрос. В пакет входят перелет, проживание в отеле и помощь в получении карты. Один из них — «За VISA в Узбекистан». Считается, что туда слетать дешевле, к тому же быстрее оформить карту.

50 тысяч рублей в среднем в такую сумму обойдется трехдневный карточный тур в Узбекистан вместе с перелетом и проживанием

Рейсы в Ташкент летают из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Минеральных Вод. По прибытии туристы отправляются в банк с представителем туроператора. Необходимые документы для оформления они собирают заранее. За дополнительную плату можно съездить на экскурсии.

В Узбекистане на выбор предлагают три карты: Visa, Mastercard или UnionPay. Их оформляют в двух банках: «Капитал банке» и «Ипак Йули». Для этого требуется оригинал и копия загранпаспорта, регистрация по месту пребывания в отеле и заявление.

Главред Telegram-канала о путешествиях «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов рассказал «Ленте.ру», что отправился в Ташкент самостоятельно и довольно легко оформил карту. «Я пошел в Kapitalbank — мне он кажется наиболее современным банком в стране. Передо мной было человек 30. Но очередь подошла быстро. Для оформления предлагаются карты четырех систем: UzCard и Humo — в сумах, Visa — в долларах, Mastercard — в евро», — пояснил он.

Самую простую карту Mastercard можно оформить за 2,5 доллара (190 рублей), Visa — за пять долларов (380 рублей). Помимо этого с карты после выпуска автоматически списывается страховой депозит: с Mastercard — 11 долларов (840 рублей), с Visa — пять долларов (380 рублей). Выпуск карт Humo в национальной валюте и UzCard обойдется в доллар и три доллара соответственно, страховой депозит списывать не будут. «Мои карты сделали за день — к вечеру следующего дня они уже были готовы», — пояснил Тимур Юсупов.

«Россиянам оформить счет несложно»

Гораздо дороже обойдется тур в Армению. На оформление карты потребуется минимум четыре рабочих дня. Вместе с перелетом и проживанием придется заплатить примерно 85 тысяч рублей. Карты обычно открывают в Unibank и Ineco. Открытие счета будет стоить 13 тысяч драм (порядка 2 тысяч рублей), за четыре тысячи драм (640 рублей) выдают карты Visa и Mastercard. Для этого просят прислать скан справки с места работы.

Российские путешественники Павел и Татьяна рассказали, что летали в Ереван, где самостоятельно открывали счет. «В разных Telegram-каналах мы узнали, что россиянам несложно оформить банковский счет в трех банках: IDBank, Ardshinbank и Ineco. Мы выбрали IDBank, потому что в нем не требуют договора на аренду квартиры как минимум на полгода», — пояснил турист.

Сначала Павел с женой заполнили онлайн-анкету и прислали необходимые документы: скан загранпаспорта и российского, справки 2-НДФЛ и выписки из банка за последние полгода. Через три дня им выдали карты. Открытие счета обошлось в 10 тысяч драм (1,6 тысячи рублей), в месяц обслуживание стоит тысячу драм (160 рублей).

Не так легко, как кажется

Вслед за турами в Узбекистан и Армению для оформления карт Visa и Mastercard в интернете появились предложения удаленно оформлять «пластик» в казахстанских банках. Для этого нужно получить индивидуальный идентификационный номер, сделать местную сим-карту, пройти видеоинтервью с представителями банка и открыть расчетный счет. Карта будет готова за три дня и обойдется в 19,9 тысячи рублей. Физическая карта — на пять тысяч рублей дороже. Сотрудник банка должен получить доверенность для того, чтобы забрать карту и отправить ее в Россию.

Но даже при наличии зарубежного банковского счета не исключено, что карту при желании могут в любое время заблокировать. Использовать их можно лишь для покупок в зарубежных онлайн-магазинах и в магазинах за пределами страны. Снимать деньги и оплачивать этими картами товары в России вряд ли удастся

Мечтая получить зарубежный «пластик», многие россияне устремились и в Грузию. Считается, что нерезидентам здесь можно открыть счет в местных банках. На деле это оказалось не так просто, жалуется София.

Условия довольно жесткие: конвертация невозможна, счет открывают только в лари, карта работает только в Грузии и на местных онлайн-сервисах. «Они требуют предоставить кучу документов: выписки дохода за полгода на английском, рабочий контракт на английском, множество заявлений, потом двадцатиминутное собеседование с менеджером. Местные рассказывают, что раньше ничего подобного не было. В некоторых банках требуют, чтобы у россиян непременно были грузинские сим-карты», — пояснила девушка.

Несмотря на все сложности и препятствия, ей все же удалось оформить карту. Ее сделали за пару дней вместо обещанных пяти. Обошлось это в 30 лари (707 рублей), еще 100 лари (более 2,3 тысячи рублей) пришлось положить на депозит на три месяца.