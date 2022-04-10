Где посмотреть на каньоны, как в США

Самым известным каньоном в мире считается Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Его длина достигает 446 километров. Но для того, чтобы посмотреть на подобные ландшафты, необязательно ехать в США. Где еще есть каньоны, рассказываем в материале "Рамблера".

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На данный момент у российских туристов небольшой выбор направлений для поездок за границу. Одна из доступных для наших путешественников стран - это Казахстан. Именно там находится один из самых красивых каньонов в мире - Чарынский каньон. Побывавшие в США туристы удивляются его сходству со знаменитой американской достопримечательностью. Он меньше по протяженности - 154 километра, - но не меньше поражает масштабностью.

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По словам некоторых ученых, каньон формировался около 25 миллионов лет назад, когда там было озеро. Самый привлекательный туристический маршрут - «Долина замков». Это сухое ущелье. Его длина - около трех километров. В конце долина упирается в реку Чарын.

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