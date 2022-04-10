Где посмотреть на каньоны, как в США

Самым известным каньоном в мире считается Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Его длина достигает 446 километров. Но для того, чтобы посмотреть на подобные ландшафты, необязательно ехать в США. Где еще есть каньоны, рассказываем в материале "Рамблера".
На данный момент у российских туристов небольшой выбор направлений для поездок за границу. Одна из доступных для наших путешественников стран - это Казахстан. Именно там находится один из самых красивых каньонов в мире - Чарынский каньон. Побывавшие в США туристы удивляются его сходству со знаменитой американской достопримечательностью. Он меньше по протяженности - 154 километра, - но не меньше поражает масштабностью.
По словам некоторых ученых, каньон формировался около 25 миллионов лет назад, когда там было озеро. Самый привлекательный туристический маршрут - «Долина замков». Это сухое ущелье. Его длина - около трех километров. В конце долина упирается в реку Чарын.
Удобнее всего добираться на арендованном автомобиле, но можно посетить каньон и с автобусной экскурсией. Чарынский каньон расположен в 195 километрах от города Алматы. Ехать на автомобиле до туда примерно три-три с половиной часа. Лучше всего отправляться на каньон в будни дни, либо пораньше с утра в выходные, чтобы не застать палящее солнце и большое количество туристов. Вход стоит 1700 тенге на двоих (около 300 рублей).