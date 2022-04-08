В Барселоне запретят курить на пляжах

По ее информации, "десять пляжей Барселоны будут свободны от [табачного] дыма каждый день в году". Для борьбе с потреблением табака городские власти разработали специальный план, который разделен на два этапа. Так, в период с апреля по июнь мэрия Барселоны намерена провести кампанию по информированию общественности и повышению осведомленности о преимуществах для окружающей среды и здоровья людей пляжей без табачного дыма и окурков.