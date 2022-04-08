В Барселоне запретят курить на пляжах

Власти Барселоны приняли решение запретить курение на всех пляжах города. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на мэрию каталонской столицы.
По ее информации, "десять пляжей Барселоны будут свободны от [табачного] дыма каждый день в году". Для борьбе с потреблением табака городские власти разработали специальный план, который разделен на два этапа. Так, в период с апреля по июнь мэрия Барселоны намерена провести кампанию по информированию общественности и повышению осведомленности о преимуществах для окружающей среды и здоровья людей пляжей без табачного дыма и окурков.
С июля запрет на курение официально вступит в силу. За его соблюдением будут следить руководство пляжей и сотрудники Агентства общественного здравоохранения Барселоны.
В прошлом году власти каталонской столицы запустили пилотный проект, в рамках которого на некоторых пляжах города было запрещено потребление табачной продукции. Отмечается, что инициатива продемонстрировала очень хорошие результаты.