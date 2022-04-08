Россиянка рассказала об ощущении апокалипсиса в Шарм-эш-Шейхе

Российская туристка Лена Лисейкина отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и назвала курорт раем для интровертов из-за большого количества «заброшек». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За 10 дней отпуска путешественница обошла почти все знаковые места Шарм-эш-шейха — по ее словам, город весь состоит из кафе, зданий торговых центров, отелей «все включено» и нескольких мечетей.

Однако автор блога рассказала, что после прогулки она испытала ощущение апокалипсиса из-за безлюдных улиц и пустующих зданий с заколоченными окнами. Так, девушка удивилась неработающим музеям, кафе и центрам по обучению дайвингу.

Также ее внимание привлекла бывшая торговая улица длинной несколько сотен метров, на которой работает только один магазин и отделение DHL.

«Кстати, с детскими развлечениями тоже "швах". Вот тут когда-то работал парк аттракционов. Сейчас это место лучше всего описывается столько популярным у подростков словом "кринж"»,

— отметила россиянка.