Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
8 часов назад

Россиянка описала отпуск в ОАЭ фразой «голодные игры»

Lenta.ru

Отдохнувшая в ОАЭ россиянка рассказала о проблемах с банковскими картами и пожаловалась на испорченные впечатления из-за «денежного вопроса». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала отпуск в ОАЭ фразой «голодные игры»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница призналась, что она стремилась сделать поездку максимально бюджетной, поэтому забронировала отель только с завтраками. В итоге свое решение она назвала «самой большой ошибкой», а поездку описала фразой «голодные игры».

По словам читательницы портала, питание в ресторанах было самой большой статьей расходов в ОАЭ. Из-за того, что рядом с гостиницей не было ни кафе, ни супермаркетов, ей приходилось пользоваться сервисами доставки.

«Курьера не пускали, приходилось спускаться на ресепшен, тоже не очень удобно. Ну, и оплата только наличными, естественно, сдачи ни у кого не было никогда. Весь отдых находились в постоянном стрессе, планировали, что будем есть завтра — это не отдых»,

— пожаловалась она.

Кроме того, туристке не понравился отель — единственным плюсом она назвала бассейн и отдельно отметила скудные и однообразные завтраки.

«ОАЭ — это отдых не для бюджетных туристов. Если ехать, то на "все включено", чтобы ни о чем не думать»,

— резюмировала россиянка.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители