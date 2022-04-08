Россиянка описала отпуск в ОАЭ фразой «голодные игры»

«Курьера не пускали, приходилось спускаться на ресепшен, тоже не очень удобно. Ну, и оплата только наличными, естественно, сдачи ни у кого не было никогда. Весь отдых находились в постоянном стрессе, планировали, что будем есть завтра — это не отдых»,