Не только Тбилиси: что делать в Грузии на майские

Конечно, грузинская столица – просто кладезь кавказского колорита. «Старый город» в Тбилиси украшают яркие улочки, замысловатые дома, цветущие сады и балконы. Красивые парки, рынки, церкви, вкусная еда – все это особенно манит туристов из России.

Фото: Tripadvisor.ru Tripadvisor.ru

Но помимо колоритного Тбилиси, в Грузии есть, на что посмотреть. "Рамблер" расскажет о самых популярных туристических направлениях, которые будут доступны на майские праздники.

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Сигнахи

Один из самых красивейших городов Грузии – Сигнахи. Вряд ли вы сможете отличить эти красивые улочки от «картинки» в каком-нибудь уголке Европы.

Здесь можно посетить монастырь Святой Нино Бодбе, прогуляться по стенам Сигнахи с шикарным видом на Алазанскую долину, продегустировать вино в настоящих погребах, прокатиться на лошадях на ранчо, отведать домашнюю грузинскую кухню.

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Алазанская долина, скорее всего, напомнит вам виды Тосканы из старых итальянских фильмов, а черепичные крыши домов сильно похожи на картинки из Португалии. Город определенно стоит посетить, чтобы увидеть, какая разная бывает Грузия.

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Мцхета

Еще одно популярное место в Грузии – Мцхета. Этот маленький город расположен у слияния Арагви и Куры и от того пейзаж становится еще необычнее – две реки с водой разных оттенков сливаются в одну. Туристы съезжаются в Мцхету, чтобы посетить монастырь Джвари — храм первой половины VII века и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.

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Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви, в месте, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина.

Казбеги

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Живописная местность у подножия горы Казбек между Тбилиси и Владикавказом. Кроме потрясающего вида на пушистые кавказские горы здесь есть целый ряд развлечений для туристов: конные прогулки, полеты на параплане, маршруты для треккинга и альпинизма, рафтинг, велосипедные прогулки.

Батуми

При этом в мае в Грузии будет уже достаточно тепло, чтобы позагорать на пляже под лучами еще не агрессивного солнца. Для такого отдыха подойдет Батуми. Здесь, кроме галечных пляжей, можно найти немного «дубайских» небоскребов, европейских помпезных площадей и турецких улиц-базаров.

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