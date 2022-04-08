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2 часа назад

Россияне стали массово экономить на отдыхе на любимом курорте богачей

Lenta.ruиещё 1

Российские туристы начали массово выбирать более бюджетные путевки на Мальдивы. Об этом пишет портал TourDom.

Россияне стали массово экономить на Мальдивах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным компании Coral Travel, по сравнению с началом марта, объем продаж путевок на любимый курорт богачей вырос на 70 процентов. При этом большая часть туристов стала выбирать более экономичные варианты размещения.

«Если ранее 80 процентов туристов останавливались в отелях пять звезд, то сейчас таких клиентов вполовину меньше. Многие выбирают туры в гостиницы три-четыре звезды»,

— уточнили представители туроператора.

Стремление к экономии эксперты объяснили не только колебанием валют, но и подорожанием авиабилетов. Раньше путешественники добирались до Мальдивских островов прямыми рейсами «Аэрофлота» за 60 тысяч рублей. Сейчас билеты на рейсы иностранных авиакомпаний с удобными стыковками стоят от 95 тысяч рублей.

В компании «АРТ-ТУР», напротив, отметили повышенный интерес к размещению в премиальных гостиницах.

«Самые дорогие отели востребованы. Причем многие люди, у которых есть деньги, предпочитают уезжать на более длительный срок, чтобы укрыться на Мальдивах от плохих новостей»,

— пояснили специалисты.

Заграница,Аэрофлот,
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