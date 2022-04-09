Список: какие страны открыты для россиян в 2022

Планировать полноценный отдых в 2022 году стало еще сложнее. Список стран, которые готовы принять у себя граждан РФ, ежедневно обновляется. "Рамблер" расскажет, куда могут поехать россияне этим летом.
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Ростуризм рекомендует туроператорам сотрудничать с авиакомпаниями, которые ограничения не затронули. Также важно помнить, что с 9 марта российские карты систем VISA, MasterCard не работают за рубежом. Поэтому в отпуск получиться поехать только с наличными.
Авиакомпании, которые совершают полеты из России
- Red Wings. Вылеты из аэропорта Домодедово в Москве, из Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи. Летает в аэропорты Армении и в Узбекистан.
- Turkish Airlines. Авиакомпания совершает вылеты из аээропорта Внуково в Москве, из Казани, СПб, Екатеринбурга. Временно отменены рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар. С пересадкой в Стамбуле можно отправиться по всему миру.
- Pegasus. Летает из Москвы, СПб, Грозного, Минеральных Вод. Можно попасть в Стамбул и Анталью в Турции.
- Air Serbia. Совершает рейсы из СПб и аэропорта Шереметьево в Москве. Полеты проходят до Белграда. Далее можно отправиться в Испанию, Францию, Италию, Германию и другие страны.
- Emirates. Вылеты из СПб и Москвы. Перелет в аэропорт Дубая.
- Flydubai. Совершает рейсы из Москвы, Уфы, Казани, Новосибирска, Минеральных Вод, Сочи, Самары, Махачкалы. Перелет в Дубай.
- Etihad Airways. Вылеты только из Шереметьева. Посадка в Абу-Даби.
- Air Arabia. Вылет из Домодедово в Москве. Посадка в Шарадже.
- Qatar Airways. Вылеты из Москвы, из аэропорта Шереметьево, а также из СПб. Посадка в Дохе.
- Gulf Air. Вылеты из Домодедово в Бахрейн.
- El Al. Израильская авиакомпания совершает прямые рейсы из Домодедово в Москве в Тель-Авив.
- Air Astana. Совершает вылеты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи и Омска. Прилет в аэропорты Караганды и Алматы, Дубай, Грузию и Турцию.
- SCAT. Вылеты из аэропорта Внуково, Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы. Посадка в Нур-Султане и других городах Казахстана.
- Conviasa. Вылеты есть только из аэропорта Внуково в Москве. Рейсы совершаются до Каракаса. Отуда можно улететь на Кубу, в Панаму и Турцию.
- Sri Lankan Airways. Перелет в Коломбо на Шри-Ланке.
- Mongolian Airlines. Вылеты только из Шереметьево. Посадка в Улан-Баторе, в Монголии. Оттуда можно попасть в Сеул, Пекин и Токио.
- Royal Air Maroc. Вылеты из Москвы раз в неделю. Посадка в Касабланке. Оттуда можно вылететь в страны Европы и Африки.
- Somon Air. Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы и Сургута до Узбекистана.
- Avia Air Traffic. Вылеты из Домодедово в Москве, Казани, СПб, Грозного и Иркутска, Красноярска. Посадка в аэропортах Кыргызстана. Оттуда можно улететь в Дубай, Стамбул и Анталью.
- Uzbekistan Airways. Вылеты из Москвы Калининграда, Казани, Новосибирска, СПб, Перми, Оренбурга, Самары, Омска, Сочи, Владивостока, Воронежа, Уфы, Тюмени. В Европу и Азию можно попасть из Узбекистана.
В какие страны можно посететь сейчас
Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля 2022. Публикуем полный список стран:
- Алжир
- Аргентина
- Афганистан
- Бахрейн
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гонконг
- Египет
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Кения
- Китай
- КНДР
- Коста-Рика
- Кувейт
- Ливан
- Фиджкий
- Мадагаскар
- Малайзия
- Мальдивы
- Марокко
- Мозамбик
- Молдова
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Оман
- Пакистан
- Перу
- Саудовская Аравия
- Сейшелы
- Сербия
- Сирия
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Турция
- Уругвай
- Фиджи
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Эфиопия
- ЮАР
- Ямайка