Список: какие страны открыты для россиян в 2022

Планировать полноценный отдых в 2022 году стало еще сложнее. Список стран, которые готовы принять у себя граждан РФ, ежедневно обновляется. "Рамблер" расскажет, куда могут поехать россияне этим летом.

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Ростуризм рекомендует туроператорам сотрудничать с авиакомпаниями, которые ограничения не затронули. Также важно помнить, что с 9 марта российские карты систем VISA, MasterCard не работают за рубежом. Поэтому в отпуск получиться поехать только с наличными.

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Авиакомпании, которые совершают полеты из России

Red Wings. Вылеты из аэропорта Домодедово в Москве, из Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи. Летает в аэропорты Армении и в Узбекистан.

Turkish Airlines. Авиакомпания совершает вылеты из аээропорта Внуково в Москве, из Казани, СПб, Екатеринбурга. Временно отменены рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар. С пересадкой в Стамбуле можно отправиться по всему миру.

Pegasus. Летает из Москвы, СПб, Грозного, Минеральных Вод. Можно попасть в Стамбул и Анталью в Турции.

Air Serbia. Совершает рейсы из СПб и аэропорта Шереметьево в Москве. Полеты проходят до Белграда. Далее можно отправиться в Испанию, Францию, Италию, Германию и другие страны.

Emirates. Вылеты из СПб и Москвы. Перелет в аэропорт Дубая.

Flydubai. Совершает рейсы из Москвы, Уфы, Казани, Новосибирска, Минеральных Вод, Сочи, Самары, Махачкалы. Перелет в Дубай.

Etihad Airways. Вылеты только из Шереметьева. Посадка в Абу-Даби.

Air Arabia. Вылет из Домодедово в Москве. Посадка в Шарадже.

Qatar Airways. Вылеты из Москвы, из аэропорта Шереметьево, а также из СПб. Посадка в Дохе.

Gulf Air. Вылеты из Домодедово в Бахрейн.

El Al. Израильская авиакомпания совершает прямые рейсы из Домодедово в Москве в Тель-Авив.

Air Astana. Совершает вылеты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи и Омска. Прилет в аэропорты Караганды и Алматы, Дубай, Грузию и Турцию.

SCAT. Вылеты из аэропорта Внуково, Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы. Посадка в Нур-Султане и других городах Казахстана.

Conviasa. Вылеты есть только из аэропорта Внуково в Москве. Рейсы совершаются до Каракаса. Отуда можно улететь на Кубу, в Панаму и Турцию.

Sri Lankan Airways. Перелет в Коломбо на Шри-Ланке.

Mongolian Airlines. Вылеты только из Шереметьево. Посадка в Улан-Баторе, в Монголии. Оттуда можно попасть в Сеул, Пекин и Токио.

Royal Air Maroc. Вылеты из Москвы раз в неделю. Посадка в Касабланке. Оттуда можно вылететь в страны Европы и Африки.

Somon Air. Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы и Сургута до Узбекистана.

Avia Air Traffic. Вылеты из Домодедово в Москве, Казани, СПб, Грозного и Иркутска, Красноярска. Посадка в аэропортах Кыргызстана. Оттуда можно улететь в Дубай, Стамбул и Анталью.

Uzbekistan Airways. Вылеты из Москвы Калининграда, Казани, Новосибирска, СПб, Перми, Оренбурга, Самары, Омска, Сочи, Владивостока, Воронежа, Уфы, Тюмени. В Европу и Азию можно попасть из Узбекистана.

В какие страны можно посететь сейчас

Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля 2022. Публикуем полный список стран: