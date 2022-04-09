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7 часов назад

Список: какие страны открыты для россиян в 2022

Даша Краснова

Планировать полноценный отдых в 2022 году стало еще сложнее. Список стран, которые готовы принять у себя граждан РФ, ежедневно обновляется. "Рамблер" расскажет, куда могут поехать россияне этим летом.

Список: какие страны открыты для россиян в 2022
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ростуризм рекомендует туроператорам сотрудничать с авиакомпаниями, которые ограничения не затронули. Также важно помнить, что с 9 марта российские карты систем VISA, MasterCard не работают за рубежом. Поэтому в отпуск получиться поехать только с наличными.

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Авиакомпании, которые совершают полеты из России

  • Red Wings. Вылеты из аэропорта Домодедово в Москве, из Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи. Летает в аэропорты Армении и в Узбекистан.
  • Turkish Airlines. Авиакомпания совершает вылеты из аээропорта Внуково в Москве, из Казани, СПб, Екатеринбурга. Временно отменены рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар. С пересадкой в Стамбуле можно отправиться по всему миру.
  • Pegasus. Летает из Москвы, СПб, Грозного, Минеральных Вод. Можно попасть в Стамбул и Анталью в Турции.
  • Air Serbia. Совершает рейсы из СПб и аэропорта Шереметьево в Москве. Полеты проходят до Белграда. Далее можно отправиться в Испанию, Францию, Италию, Германию и другие страны.
  • Emirates. Вылеты из СПб и Москвы. Перелет в аэропорт Дубая.
  • Flydubai. Совершает рейсы из Москвы, Уфы, Казани, Новосибирска, Минеральных Вод, Сочи, Самары, Махачкалы. Перелет в Дубай.
  • Etihad Airways. Вылеты только из Шереметьева. Посадка в Абу-Даби.
  • Air Arabia. Вылет из Домодедово в Москве. Посадка в Шарадже.
  • Qatar Airways. Вылеты из Москвы, из аэропорта Шереметьево, а также из СПб. Посадка в Дохе.
  • Gulf Air. Вылеты из Домодедово в Бахрейн.
  • El Al. Израильская авиакомпания совершает прямые рейсы из Домодедово в Москве в Тель-Авив.
  • Air Astana. Совершает вылеты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи и Омска. Прилет в аэропорты Караганды и Алматы, Дубай, Грузию и Турцию.
  • SCAT. Вылеты из аэропорта Внуково, Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы. Посадка в Нур-Султане и других городах Казахстана.
  • Conviasa. Вылеты есть только из аэропорта Внуково в Москве. Рейсы совершаются до Каракаса. Отуда можно улететь на Кубу, в Панаму и Турцию.
  • Sri Lankan Airways. Перелет в Коломбо на Шри-Ланке.
  • Mongolian Airlines. Вылеты только из Шереметьево. Посадка в Улан-Баторе, в Монголии. Оттуда можно попасть в Сеул, Пекин и Токио.
  • Royal Air Maroc. Вылеты из Москвы раз в неделю. Посадка в Касабланке. Оттуда можно вылететь в страны Европы и Африки.
  • Somon Air. Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы и Сургута до Узбекистана.
  • Avia Air Traffic. Вылеты из Домодедово в Москве, Казани, СПб, Грозного и Иркутска, Красноярска. Посадка в аэропортах Кыргызстана. Оттуда можно улететь в Дубай, Стамбул и Анталью.
  • Uzbekistan Airways. Вылеты из Москвы Калининграда, Казани, Новосибирска, СПб, Перми, Оренбурга, Самары, Омска, Сочи, Владивостока, Воронежа, Уфы, Тюмени. В Европу и Азию можно попасть из Узбекистана.

В какие страны можно посететь сейчас

Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля 2022. Публикуем полный список стран:

  • Алжир
  • Аргентина
  • Афганистан
  • Бахрейн
  • Босния и Герцеговина
  • Ботсвана
  • Бразилия
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Гонконг
  • Египет
  • Зимбабве
  • Израиль
  • Индия
  • Индонезия
  • Иордания
  • Ирак
  • Кения
  • Китай
  • КНДР
  • Коста-Рика
  • Кувейт
  • Ливан
  • Фиджкий
  • Мадагаскар
  • Малайзия
  • Мальдивы
  • Марокко
  • Мозамбик
  • Молдова
  • Монголия
  • Мьянма
  • Намибия
  • Оман
  • Пакистан
  • Перу
  • Саудовская Аравия
  • Сейшелы
  • Сербия
  • Сирия
  • Таиланд
  • Танзания
  • Тунис
  • Турция
  • Уругвай
  • Фиджи
  • Филиппины
  • Шри-Ланка
  • Эфиопия
  • ЮАР
  • Ямайка
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