Мальта упрощает въезд для непривитых туристов

Власти Мальты приняли решение упростить правила въезда в страну непривитых иностранных путешественников. Так, прибывающим из стран «красного» списка, куда входит и Россия, будет достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо справку о перенесенном COVID-19, сообщает портал Schengen Visa Info.

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Нововведение вступит в силу 11 апреля. Фактически условия посещения Мальты невакцинированными иностранцами станут такими же, как и для лиц, имеющих сертификат об иммунизации, т. е. соблюдать карантин не придется. Отрицательный результат теста должен быть получен не более чем за 72 часа до вылета в страну, а свидетельство о выздоровлении – иметь срок действия не более 180 дней.

Кроме того, с 10 апреля отменяются и некоторые внутренние ковидные ограничения. В частности, местным жителям и гостям больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации для того, чтобы попасть на массовые мероприятия в различных заведениях.

Отметим, визовые центры Мальты в России приостановили выдачу туристических виз гражданам РФ еще 17 марта. Теперь разрешена подача заявлений только членами семей граждан ЕС и ЕЭЗ, проживающих на Мальте, на долгосрочные визы категории D. Оформление студенческих, рабочих разрешений на въезд и т. д. также прекращено.