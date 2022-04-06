Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
4 часа назад

Россиянка раскрыла ситуацию с ценами на курорте Турции

Lenta.ruиещё 1

Российская туристка, побывавшая в апреле на отдыхе в Турции, пожаловалась на резкий рост цен на курорте. Актуальную обстановку она раскрыла порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка раскрыла ситуацию с ценами на курорте Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как призналась путешественница, она решила отправиться на отдых, так как поняла, что «ждать больше нельзя» — девушка откладывала отпуск с 2020 года. В итоге, к депозиту, который был на счету у туроператора, ей пришлось добавить еще 30 тысяч рублей. Так, отдых в пятизвездочном отеле с прямым перелетом до Антальи обошелся ей в 150 тысяч рублей на двоих.

«Часто заходили за продуктами в магазины и, по ощущениям, цены в Турции за год выросли на 30 процентов как минимум! Раньше всегда казалось, что продукты и рестораны в Турции стоят каких-то смешных денег, сейчас же уже смотришь на цену, прежде чем что-то покупать»,

— заявила автор отзыва.

Еще один минус поездки — отсутствие в апреле лежаков и зонтиков на пляже. Тем не менее туристка отметила, что погода на курорте была теплой (температура воздуха плюс 23-25 градусов), а «купальщиков с каждым днем становится все больше».

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители