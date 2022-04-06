Россиянка раскрыла ситуацию с ценами на курорте Турции

Российская туристка, побывавшая в апреле на отдыхе в Турции, пожаловалась на резкий рост цен на курорте. Актуальную обстановку она раскрыла порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен» .

Как призналась путешественница, она решила отправиться на отдых, так как поняла, что «ждать больше нельзя» — девушка откладывала отпуск с 2020 года. В итоге, к депозиту, который был на счету у туроператора, ей пришлось добавить еще 30 тысяч рублей. Так, отдых в пятизвездочном отеле с прямым перелетом до Антальи обошелся ей в 150 тысяч рублей на двоих.