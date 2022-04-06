Страны, которые могут исчезнуть через 100 лет

Возможно, мы отдыхали там в последний раз.

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Сложно представить, что некоторые знакомые нам страны через какое-то время могут полностью или частично исчезнуть с лица земли. Ученые подсчитали, что примерно через сто лет картина мира может быть уже совершенно другой. Мы же решили выяснить, какие страны вошли в этот незавидный список.

Мальдивы

Хотя ученые и успокаивают, что до затопления Мальдив еще очень много времени, перспектива оказаться подводным государством беспокоит в первую очередь самих жителей архипелага. Все дело в том, что уровень воды становится неумолимо выше с каждым годом, причем власти страны всерьез рассматривают вариант переселения жителей на землю, которую пока еще планируется приобрести. Вполне вероятно, наслаждаться отдыхом на райских островах сможет только несколько следующих поколений туристов, после чего архипелаг с большой вероятностью окажется под водой. На Мальдивах стоит побывать хотя бы раз в жизни

Нидерланды

Компактное государство в северной Европе также может стать недоступным не только для туристов, но и для всех, кто планирует проживать на его территории. Конечно, Нидерланды защищены мощными дамбами, и тем не менее даже такая система может рано или поздно не выдержать напор воды извне. Уровень воды в мировом океане увеличивается на несколько сантиметров в год, что довольно критично для страны, где крупные города расположены в самых подтопляемых местах. По расчетам специалистов, у Нидерландов есть примерно 70 лет, чтобы решить вопрос с неумолимо меняющимися внешними обстоятельствами.

Австралия