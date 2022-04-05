Названо лучшее гражданство для путешествий

Граждане Сингапура и Японии могут без визы посетить 192 страны мира, их паспорта назвали самыми влиятельными на планете. Обновленный рейтинг лучших гражданств для путешествий составили эксперты Henley Passport Index, основываясь на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), полный отчет компании поступил в редакцию «Ленты.ру».

В десятку рейтинга также входят паспорта граждан Германии, Южной Кореи, Финляндии, Италии, Люксембурга, Испании, Австрии. При этом США наряду с Бельгией, Новой Зеландией, Норвегией и Швейцарией оказалась на шестой позиции — с их паспортами можно посетить 186 стран.

Россия с начала года опустилась с 46-о на 49-е место, отечественным туристам виза не требуется для посещения 117 государств мира. Украина занимает 34-е место, этот показатель стал рекордным для страны, ее граждане могут беспрепятственно посещать 143 государства.