Куба сняла все санитарные ограничения для иностранных туристов

Куба сняла все санитарные ограничения для иностранных туристовЕдинственным обязательным условием при пребывании на «острове свободы остается ношение медицинских масок.

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Министерство здравоохранение Кубы объявило о снятии всех ковидных ограничений для въезжающих в страну иностранных путешественников.

Как сообщили в АТОР, сейчас для того, чтобы попасть на остров, туристам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.

Единственным напоминанием о коронавирусе на Кубе остается обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

С одной стороны российских туристов такая информация должна обрадовать. С другой стороны из-за санкций прямых авиарейсов из России на Кубу сейчас нет.