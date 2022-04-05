4 моря, которые на самом деле озера

В современной науке множество критериев, по которым озеро отличают от моря. Если делить грубо, озера могут быть как природными, так и искусственными, а море — только природным. Вокруг озера всегда суша, вокруг моря — не обязательно. Озера обычно (но не всегда) менее соленые и крупные, чем моря. Однако у древних людей разделение было проще: все, что соленое и достаточно большое, чтобы по нему проплыл корабль, называли морем. Поэтому некоторые водоемы, которые мы называем морями, на самом деле ими не являются. Рассказываем таких «полукровках» подробнее.
Каспийское море омывает берега Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Размер водоема — 390 000 км², что на 20 тысяч км² больше территории Германии. Ученые считают, что Каспий — на самом деле не море, а самое большое в мире бессточное озеро. Оно имеет океаническое происхождение (ложе образовано земной корой океанического типа), но не имеет выходов в океан. В Каспии солоноватая вода, но водятся речные и озерные рыбы: вобла, сазан, судак, щука.
Воды Аральского моря омывают Казахстан и Узбекистан. Всего за 40 лет территория моря сократилась на 90%. Когда-то четвертое по величине соленое озеро в мире высохло из-за неумеренного забора воды для сельского хозяйства. Но по старой памяти его все еще именуют морем, а отделившуюся часть на территории Казахстана называют Малым Аральским морем.
Еще одно бессточное озеро располагается на территории Израиля, Палестины и Иордании. Вероятно, свое название получило из-за высокой солености — 300‰. Для сравнения, соленость Черного моря — около 17 ‰. Кроме того, озеро называется морем в Библии: в Быт. 14:3 упоминается Ям ха-Мелах, что означает «море соли».
Официальное название Обского моря — Новосибирское водохранилище. Искусственный водоем создан после завершения строительства плотины Новосибирской ГЭС в 1957–1959 годах. Морем его называют местные и по традиции: мол, в Сибири нет настоящих морей, так будет искусственное. На деле в водах Обского водится речная рыба, а до океана водохранилищу очень далеко.