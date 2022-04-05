4 моря, которые на самом деле озера

В современной науке множество критериев, по которым озеро отличают от моря. Если делить грубо, озера могут быть как природными, так и искусственными, а море — только природным. Вокруг озера всегда суша, вокруг моря — не обязательно. Озера обычно (но не всегда) менее соленые и крупные, чем моря. Однако у древних людей разделение было проще: все, что соленое и достаточно большое, чтобы по нему проплыл корабль, называли морем. Поэтому некоторые водоемы, которые мы называем морями, на самом деле ими не являются. Рассказываем таких «полукровках» подробнее.

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Каспийское море

Закат на Каспийском море. Источник: commons.wikimedia.org

Каспийское море омывает берега Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Размер водоема — 390 000 км², что на 20 тысяч км² больше территории Германии. Ученые считают, что Каспий — на самом деле не море, а самое большое в мире бессточное озеро. Оно имеет океаническое происхождение (ложе образовано земной корой океанического типа), но не имеет выходов в океан. В Каспии солоноватая вода, но водятся речные и озерные рыбы: вобла, сазан, судак, щука.

Аральское море

Вид на Большое Аральское море, Узбекистан. Источник: commons.wikimedia.org

Воды Аральского моря омывают Казахстан и Узбекистан. Всего за 40 лет территория моря сократилась на 90%. Когда-то четвертое по величине соленое озеро в мире высохло из-за неумеренного забора воды для сельского хозяйства. Но по старой памяти его все еще именуют морем, а отделившуюся часть на территории Казахстана называют Малым Аральским морем.

Мертвое море

Туристы купаются в Мертвом море. Источник: pixabay.com

Еще одно бессточное озеро располагается на территории Израиля, Палестины и Иордании. Вероятно, свое название получило из-за высокой солености — 300‰. Для сравнения, соленость Черного моря — около 17 ‰. Кроме того, озеро называется морем в Библии: в Быт. 14:3 упоминается Ям ха-Мелах, что означает «море соли».

Обское море

Яхты на Обском море. Источник: commons.wikimedia.org