День, когда в Китае поминают умерших

Во многих странах есть специальные дни, когда люди вспоминают своих умерших родственников. В России поминальный день, или Радоницу, отмечают в первый вторник после Пасхальной недели. Китайский день поминовения усопших Цинмин выпадает на самое начало весны. «Рамблер» рассказывает, какая история и традиции стоят за этим праздником.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Что такое Цинмин

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С китайского слово «цинмин» переводится как «праздник чистого света». Поэтому День поминовения усопших также называют Днем чистоты и ясности мысли.

Цинмин отмечают на 104-й день после зимнего солнцестояния или на 15-й день после весеннего равноденствия. Обычно день выпадает на первые числа апреля. В 2022 году — 5 апреля.

С китайского слово «цинмин» переводится как «праздник чистого света». Источник: commons.wikimedia.org

История

По легенде, праздник поминовения усопших учредил император Сюаньцзун, правивший в 8-м веке. Правитель хотел почтить память своего оруженосца, который спас ему жизнь. Император не смог выразить благодарности лично, и потому приказал жителям в отдельный день собираться, чтобы вспоминать умерших, наводить порядок на могилах.

К сожалению, оруженосец сгорел в лесу. В знак памяти император запретил разводить огонь во время празднований и есть горячую еду. Вплоть до 21 века китайцы отмечали этот праздник как День холодной пищи; правда, его дата выпадала на день раньше. Праздник постепенно ушел, но традиция есть только холодное осталась.

Традиции

Цинмин — нерабочий день в КНР и Тайване. В этот день жители собираются семьями и посещают могилы предков. Родственники убираются на территории, приводят надгробия и усыпальницы в порядок, украшают их цветами или ветвями.

Китайская могила. Источник: pixabay.com

День поминовения усопших выпадает на начало теплой весны: распускаются листья, зеленеет трава, во многих городах цветут яблони и вишни. После кладбища семьи не расходятся по делам, а едут за город и проводят время друг с другом. Отсюда неофициальное название праздника — День прогулки по первой траве.

Другая важная традиция Цинмина — круглосуточный запуск бумажных змеев. Ночью к веревочкам подвешивают маленькие фонарики, которые светятся в темноте, как маленькие звездочки.

Китайский воздушный змей. Источник: pixabay.com

Что едят на Цинмин? Традиционное блюдо — рисовые шарики цинтуань. Их готовят из клейкой рисовой муки с начинкой из сладкой бобовой пасты. Шарики варят в пароварке и поливают сладким соевым соусом.

Рисовые шарики цинтуань. Источник: commons.wikimedia.org

Многие китайцы жгут у могил ритуальные деньги, муляжи машин, одежды и еды. Считается, что все сожженное отправится на тот свет и поможет усопшему. Однако чиновники не раз пытались запретить традицию сожжения поддельных денег. Суеверные банкиры считают, что это девальвирует валюту.

Высшие должностные лица страны в Цинмин посещают церемонии памяти и почитания национальных лидеров. В 2020 году правительство почтило память 14-ти погибших в борьбе с COVID-19 врачей. Им дали звание «павших героев» — наивысшее звание, которое партия присваивает гражданам, пожертвовавшим жизнью на благо государства и народа.