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4 часа назад

Туристы массово устремились в Таиланд после снятия ограничений

Lenta.ru

Власти Таиланда зафиксировали резкий наплыв туристов со всего мира в страну после снятия части коронавирусных ограничений на въезд в королевство. Об этом пишет Thai PBS.

Туристы массово устремились в Таиланд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что иностранные путешественники массово устремились в Таиланд после того, как страна отменила требование ПЦР-тестирования перед полетом. Так, за воскресенье, 3 апреля, количество прибывающих в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке удвоилось почти в два раза и составило около 12 тысяч пассажиров — уровень, близкий к допандемийному.

Однако иностранные путешественники по прибытии все равно обязаны сдать ПЦР-тест и дождаться его результатов в отеле категории SHA. Кроме того, сохраняется требование самостоятельного повторного прохождения анализа на пятый день нахождения в Таиланде (для въезжающих по программе Test & Go).

С 1 апреля власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов. Так, путешественники освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед прибытием в королевство, кроме того, срок обязательного карантина для непривитых сокращен с десяти до пяти дней.

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