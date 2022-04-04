Туристы массово устремились в Таиланд

Власти Таиланда зафиксировали резкий наплыв туристов со всего мира в страну после снятия части коронавирусных ограничений на въезд в королевство. Об этом пишет Thai PBS.

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Сообщается, что иностранные путешественники массово устремились в Таиланд после того, как страна отменила требование ПЦР-тестирования перед полетом. Так, за воскресенье, 3 апреля, количество прибывающих в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке удвоилось почти в два раза и составило около 12 тысяч пассажиров — уровень, близкий к допандемийному.

Однако иностранные путешественники по прибытии все равно обязаны сдать ПЦР-тест и дождаться его результатов в отеле категории SHA. Кроме того, сохраняется требование самостоятельного повторного прохождения анализа на пятый день нахождения в Таиланде (для въезжающих по программе Test & Go).