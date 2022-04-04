Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

Россиянка отдохнула на Шри-Ланке и рассказала о жилье за 400 рублей в день

Lenta.ru

Российская туристка, которая отправилась на отдых на Шри-Ланку, рассказала о том, как выглядело ее жилье на острове за пять долларов в день (около 400 рублей). Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о жилье за 400 рублей в день на Шри-Ланке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка показала на видео свой номер, в котором находилось три окна, большая двуспальная кровать с сеткой-балдахином от насекомых, вентилятор и небольшая полка для вещей. Также в комнате присутствовал туалетный столик с зеркалом.

Кроме того, в номере россиянки была просторная ванная комната — с туалетом, душем и раковиной с зеркалом.

«Чувствуется, что тут недавно был ремонт»,

— прокомментировала обстановку в уборной путешественница.

Комната девушки выходила окнами на сад. Перед входом в номер была оборудована обеденная зона со столом и стульями, а также стояли три кресла с журнальным столиком.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители