Россиянка рассказала о жилье за 400 рублей в день на Шри-Ланке

Российская туристка, которая отправилась на отдых на Шри-Ланку, рассказала о том, как выглядело ее жилье на острове за пять долларов в день (около 400 рублей). Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка показала на видео свой номер, в котором находилось три окна, большая двуспальная кровать с сеткой-балдахином от насекомых, вентилятор и небольшая полка для вещей. Также в комнате присутствовал туалетный столик с зеркалом.

Кроме того, в номере россиянки была просторная ванная комната — с туалетом, душем и раковиной с зеркалом.

«Чувствуется, что тут недавно был ремонт»,

— прокомментировала обстановку в уборной путешественница.