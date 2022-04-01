Зачем ехать в Южную Осетию

В Южной Осетии никогда не было ни больших курортов, ни экскурсионных центров. Поэтому можно сказать, что туризм в этой республике только зарождается. Но провести время в этой маленькой, но очень гостеприимной стране стоит уже сейчас. А как именно – расскажет “Рамблер”.

Чем заняться?

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Изучить памятники древней архитектуры

А начать увлекательное путешествие можно со столицы Южной Осетии – Цхинвала. Он был построен в III веке нашей эры. На небольшой территории в древности находилось 37 храмов и церквей. Многие из них даже были соединены подземными ходами. И руины некоторых строений еще можно обнаружить в черте города. А некоторые туристы наверняка будут удивлены тому, сколько примет времен СССР осталось на улицах Цхинвала.

В Южной Осетии есть свой список “чудес”, которыми местные жители очень гордятся. В него вошел, например, Тирский православный монастырь, построенный в византийском стиле. Он находится на склоне горы и часть его вырублена прямо в скале. Поэтому чтобы попасть в него, предстоит спуститься по небольшой каменной лестнице.

Cominf.org/wikimedia.org

Башенные комплексы селений Челиат, Ерман и Брытат Дзауского района, Морахский крест, Армазскую церковь (древнейшие памятники на территории республики) также интересно посетить, путешествуя по Осетии.

Раствориться в фантастической красоте природы

Например, отправившись к Кельскому плато. В зоне потухших вулканов, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря много лет назад появилось Кельское озеро. Его воды меняют цвет и поражают своей кристальной чистотой. Правда большую часть времени озеро покрыто льдом. Поэтому путешественникам рекомендуют приезжать сюда не раньше августа.

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Самая высокая вершина в Южной Осетии – гора Халаца – также притягивает к себе туристов со всего света. Она находится на границе с Северной Осетией. Вершина этой горы (3938 метров) украшает Главный Кавказский хребет. Она покрыта вечными ледниками, которые питают реки Ардона (левый приток Терека) и Джоджора. Если вы занимаетесь альпинизмом, то вам наверняка захочется покорить эту гору.

Попробовать Южную Осетию на вкус

В Южной Осетии есть минеральные источники, один из самых знаменитых – “Багиата”. Он находится по дороге в Цхинвал, недалеко от пограничного пункта. Местные верят, что его целебные воды выводят любые камни из организма.

Если вы приедете в Южную Осетию, обязательно попробуйте традиционные блюда из молодого сыра – дзыкку и царвахсидан. И куда без осетинского пирога! Кстати, у местных жителей есть новогодняя традиция. В особый пирог – артхурон – кладется монетка. И считается, что тот, кому достался кусок блюда “с монеткой”, будет самым счастливым в наступающем году.

Геор сотник/wikimedia.org

Еще одна интересная традиция связана с осетинским пивом баганы. Во-первых, варят его исключительно на религиозные праздники самые старшие женщины в роду. А во-вторых, его дают попробовать за столом даже малышам, как самым младшим членам семьи.

На рынке в Цхинвале обязательно попробуйте пряную закуску из цветов джонджоли. Их называют “осетинскими каперсами”.

Как добраться до Южной Осетии?

Самый распространенный способ – на собственном автомобиле из Владикавказа. На такси или рейсовом автобусе также можно приехать из этого города. Если вы планируете въехать в Южную Осетию из-за границы, то стоит рассмотреть перелет через Стамбул в аэропорт Минеральных Вод или Грозный. И уже оттуда перебраться в Цхинвал. Воздушного и ж/д сообщения с республикой нет.

Въезд в Южную Осетию для граждан России возможен как по общегражданскому паспорту, так и по заграничному (штампы на границе не ставят).

Планируя путешествие, учтите: поскольку некоторые достопримечательности Южной Осетии находятся в пограничной зоне, для их посещения потребуется отдельный пропуск. Он оформляется быстро, либо через вашего туроператора, либо самостоятельно при обращении в пограничное управление КГБ РЮО, расположенное в здании правительства в Цхинвале.

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