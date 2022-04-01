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3 часа назад

Россияне перестали интересоваться турами в Египет и Турцию

Lenta.ruиещё 2

Спрос россиян на туры в Египет и Турцию в марте упал в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», пишет ТАСС.

Россияне перестали интересоваться турами в Египет и Турцию
Фото: ShutterstockShutterstock

Отмечается, что объем бронирований по самым массовым выездным направлениям, таким как Турция и Египет, упал в марте по сравнению с февралем в 7-10 раз. При этом туристы стали чаще интересоваться путешествиями по России — по итогам первого месяца весны их доля возросла до 64 процентов.

Такую же картину наблюдают в Fun & Sun: в марте туры по России по количеству бронирований вышли с третьего места на первое, опередив Турцию и Египет. «Продажи путевок по российским направлениям за месяц выросли на 73 процента», — рассказали в компании.

Ранее в марте сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Абхазии — спрос на туры в соседнюю страну вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. Туроператоры рассказали, что направление перебронируют вместо Египта и Турции.

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