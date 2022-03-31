В АТОР перечислили страны с наименьшим риском для путешествий

Это Турция, ОАЭ, Катар и Мальдивы. Россияне также предпочитают поездки внутри страны. В целом летний спрос на путёвки очень низкий. Это связано с подорожанием, дефицитом перевозок и нестабильным расписанием полётов. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«Лето бронируется очень аккуратно. В основном это Россия, потому что действует кешбэк. Это очень сильно подстегнуло спрос. Если говорить про зарубежные направления. Немного бронируют на ближайшие даты Турцию, ОАЭ, есть заявки на Катар, Мальдивы. Сейчас мы не можем сказать, что спрос активный, это единичные продажи. Лето обоснованно бронировать опасаются. Мы пока не понимаем, что у нас будет с расписанием. В среднем по рынку подорожание путёвок где-то 20%, местами 30-35%».

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Одна из стабильных для путешествий стран — Турция, однако и на этом направлении могут быть риски с отменой рейсов, отметила Ломидзе.

«Турция, по сравнению со всеми остальными зарубежными направлениями, самая стабильная. Но даже здесь могут быть сняты рейсы, это может произойти внезапно. Сказать, что есть горячий спрос, особенно на ближайшие даты, мы не можем. Он есть, но какой-то вяленький. Сейчас такая тенденция, что люди пытаются взять билеты самостоятельно. Можно добраться до курортов Турции только на регулярных рейсах, на которых расписание иностранных перевозчиков более стабильно, чем расписание наших. Понятно, что повышение цены абсолютно коррелирует с валютными колебаниями и связано с дефицитом перевозок».

Директор АТОР посоветовала перед поездкой за рубеж соотнести все риски и выбирать наиболее безопасные направления. «Мы не можем сказать, что не рекомендуется ехать за рубеж. Всё зависит от страны и от понимания ситуации. Если человек решает это сделать самостоятельно и готов лететь со стыковками в любую страну, которая формально считается у нас закрытой, я имею в виду в основном Европу, у человека остаётся это право и эта возможность.

Главное эти риски правильно оценивать. Если внезапно происходит очередной виток напряжённости в связи с известными событиями, человеку придётся самостоятельно решать проблемы с возвращением домой. Если говорить о турах, то туроператоры охотно и открыто предлагают путёвки в страны, где потенциально не ожидается проблем с возвратом. Туроператором тоже не нужно, чтобы люди там застряли. Сейчас список таких стран не очень большой».