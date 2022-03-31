Cтраны, которые могут исчезнуть к 2100 году

Научный онлайн-журнал Live Science сообщает неутешительные новости: уровень моря стремительно поднимается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), скорость подъема уровня моря увеличилась вдвое с XX века. На протяжении большей части прошлого столетия уровень воды поднимался на 1,4 миллиметра в год. С 2006 по 2015 год показатель резко увеличился — сейчас он составляет 3,6 миллиметра в год. Организация прогнозирует, что к началу следующего столетия уровень моря будет подниматься ежегодно на 40 см. «Рамблер» пересказывает статью Джо Фелана для Live Science.

Фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх» Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

«Тонущая» Венеция — в каком-то смысле то, к чему привыкли туристы. Но в будущем столетии под водой рискует оказаться не только итальянский город. Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в журнале Nature Communications, к 2100 году проблема непосредственно затронет до 250 миллионов человек на всех континентах.

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Какие-то страны и города по предсказаниям ученых исчезнут с лица Земли или будут иметь иные территории. Наибольшему риску подвержены страны с самой низкой высотой над уровнем моря.

Мальдивы, состоящие из 1200 небольших коралловых островов, являются самой плоской страной на Земле. Там проживает 540 тысяч человек. Если уровень моря на Мальдивах поднимется всего на 45 см к 2100 году, страна потеряет около 77% своей площади.

Островное государство в сердце Тихого океана Кирибати находится на высоте 1,8 метров над уровнем моря. Население — около 120 000 человек. Они могут лишиться 2/3 своей суши, если уровень моря поднимется на 0,9 метров.

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Страна, где изменение уровня моря потенциально затронет наибольшее количество людей, — это Китай. 43 миллиона жителей проживают в прибрежных районах, где существует риск потопов и цунами.

Соседние Бангладеш и Индия тоже пострадают: к 2100 году от повышения уровня моря 32 млн и 27 млн человек соответственно окажутся в опасности. Конечно, эти страны не окажутся под водой полностью, но районы будут затоплены, возникнут проблемы с питанием и жильем.

Столица Индонезии Джакарта, где проживает около 10 миллионов человек, была названа «самым быстро тонущим городом в мире». Город опускается на 5–10 см каждый год из-за «чрезмерного дренажа грунтовых вод».

По данным Всемирного экономического форума, к 2100 году в опасности будут города Дакка, Бангладеш (население 22, 4 млн) ; Лагос, Нигерия (население 15, 3 млн) ; и Бангкок, Таиланд (население 9 млн).

Live science отмечает, что в опасности и некоторые штаты США, в частности Нью-Йорк и Флорида. Согласно исследованию Climate Central, к 2050 году почти полмиллиона жителей Нью-Йорка будут жить на «землях, находящихся под угрозой».