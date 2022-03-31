Как засуха подарила испанской деревне вторую жизнь

Испанская деревня Асередо в северо-западной части региона Галисия была затоплена 30 лет назад из-за решения предпринимателей построить плотину и закрыть шлюзы. Жителям не удалось спасти зеленеющую территорию с виноградниками и фруктовыми деревьями — не помогли ни протесты, ни голодовки. Асередо снова дала о себе знать в начале 2022 года, когда появилась из-под воды.

Фото: AP AP

Причиной стало изменение климата, из-за которого на страну обрушились засухи и пострадал урожай. Почти полностью разрушенное поселение превратилось в туристическую достопримечательность, напомнив уехавшим жителям о былых временах. Деревня-призрак — в галерее «Ленты.ру».

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На судьбу процветающей деревни Асередо повлияло соглашение Испании и Португалии, подписанное в 1968 году. Страны договорились совместно использовать реку Лиму для строительства плотины Линдозо. Возвести объект было возможно, только затопив прибрежные деревни, в числе которых оказалась Асередо. Португальская гидроэнергетическая компания EDP предложила местным жителям покинуть родные места за денежную выплату. Идея предпринимателей возмутила резидентов, некоторые из них в знак протеста устраивали голодовки. Однако в итоге их все же вынудили уехать, в 1992 году Португалия закрыла шлюзы — Асередо ушла под воду.

На протяжении 30 лет Асередо находилась под водой и показывалась на поверхности, когда уровень воды в водохранилище становился низким. Однако изменение климата и сопутствующие ему засухи усугубили положение — с начала 2022 года в Испании не было достаточного количества дождей, из-за чего деревня почти полностью вышла из-под воды. Жители соседних регионов стали приезжать в Асередо на прогулки, некоторые из них вспоминали, как деревня выглядела до затопления.

До затопления в деревне располагалось 70 домов, где проживало около 120 жителей. В результате изменения на поверхности показались уцелевшая постройка, где располагался местный бар, а также каменный фонтан и заржавевшие автомобили. Уехавшим жителям эмоционально трудно смотреть на произошедшее. Один из них, 72-летний Хосе Луис Пенин (José Luis Penín), любил приходить в бар с друзьями после рыбалки.

«Раньше все это место было сплошь покрыто виноградниками и апельсиновыми деревьями. Все было зеленым, было прекрасно. Посмотрите, что происходит сейчас, это так грустно», — рассказал Пенин.

Вода серьезно повлияла на рельеф местности. Приехавшие посмотреть на бывшую деревню заметили, что часть территории оказалась завалена камнями, ветками и балками, а почва стала рыхлой. На фото 78-летний Хулио Пенин (Julio Penin) с тростью и еще один мужчина стоят на бывшем кладбище и смотрят на могилу — захоронение пострадало от затопления, часть надгробной плиты покрылась ржавыми пятнами.

AP

Из-за отсутствия осадков почва оказалась обезвожена и потрескалась, бывшие деревья превратились в засохшие коряги. К февралю власти Испании объявили, что 10 процентов территории страны находятся в условиях длительной засухи, обширные территории столкнулись с нехваткой воды. Испанские и португальские фермеры, которые поставляют продукцию по всей Европе, обеспокоились, что из-за отсутствия осадков могут остаться без урожая.

В ассоциации фермеров и животноводов Испании (COAG) предупредили, что из-за отсутствия дождей производители орехов, зерновых, оливок и владельцы виноградников могут лишиться 60-80 процентов продукции.

«Последние два-три года были засушливыми. Мы стали замечать тенденцию, что количество дождей все уменьшалось и уменьшалось. В этом году урожаи зерновых и вовсе потеряны», — поделился фермер Андрес Гонгора из города Альмерии на юго-востоке Испании.

Посмотреть на высохшую деревню испанцы приехали вместе с детьми. На фото 33-летний Рафаэль Монлина идет по руинам бывших построек и держит на руках своего четырехмесячного сына Маркоса. В кадр попали кучи веток, деревянные балки и дома, которые разрушаются на глазах. Пиренейский полуостров, на котором находятся Испания и Португалия, исторически страдает от нехватки осадков. Однако ученые заметили, что изменение климата усугубило ситуацию.

Наблюдать здания можно, когда в водохранилище остается около 15 процентов объема воды. Власти подтвердили, что ситуацию осложняет глобальное потепление, однако на нее влияет и деятельность предпринимателей. Мария дель Кармен Янес, мэр муниципалитета Ловьос, к которому относится Асередо, заметила довольно агрессивную эксплуатацию резервуара со стороны его владельцев — португальской гидроэнергетической компании EDP. Однако политик не пояснила, что именно предприниматели делают не так.

Проблема использования водохранилищ в Испании стоит остро. Некоторые компании искусственно осушают и без того страдающие от высоких температур резервуары. Летом 2021 года компания Iberdrola осушила две плотины в городах Самора и Касерес — в итоге поверхность подобно Асередо потрескалась от нехватки воды. Таким способом предприниматели выработали дешевую электроэнергию, однако цены для потребителей оказались на рекордно высоком уровне. Правительство начало проверку инцидента. «Этого нельзя допускать. Вода — дефицитный ресурс, который также важен для благополучия семей и экономики, как и для производства электроэнергии», — заявила министр по экологическим преобразованиям в Испании Тереса Рибера.

Влияние глобального потепления стали ощущать в Испании в последнее десятилетие. С октября по декабрь 2021 года в стране выпало только 35 процентов осадков в сравнении с показателями за тот же период с 1981 по 2100 год. В начале 2022-го дождей не было вовсе. По данным Государственного метеорологического агентства (AEMET), в XXI веке подобное происходило только в 2005 году, в январе которого почти не было дождей. В соседней Португалии дела обстоят не лучше — к концу столетия среднегодовое количество осадков может сократиться на 20-40 процентов.

AP

О жизни, протекавшей в Асередо несколько десятилетий назад, напоминают оставшиеся предметы быта. Фотограф запечатлел покрытую пылью лампочку, которая торчит из облупившегося и ржавого потолка. В появившуюся из-под воды деревню приезжают не только любопытные туристы, но и те, кто жил там до строительства плотины — для некоторых из них подобные поездки большой стресс.

«Я понимаю, что приезд сюда может быть интересен жителям других мест, но тем из нас, чьи корни здесь, трудно видеть деревню в таком состоянии. Людей накрывает сильная ностальгия по прошлому, когда они видят дома, в которых они родились и выросли», — поделился переживаниями бывший житель Асередо Франсиско Вильялонга.

На фото один из бывших домов Асередо, у которого со временем из окон выпали стекла. От прежнего интерьера ничего не осталось, кроме потрескавшихся полов и влажных стен. Не все жители погружаются в ностальгию, некоторые стараются относиться к ситуации по-философски.

«Это ужасно, но это то, что мы имеем. Такова жизнь — одни умирают, а другие живут», — рассказал строитель Хосе Альварес, который трудился в Асередо.