Что туристам запрещено делать в ОАЭ

Арабские Эмираты – страна с достаточно строгими законами и при этом сами граждане государства очень ценят свободный дух и с каждым годом становятся все более европеизированными. Дубай и Абу-Даби – два эмирата с самыми лояльными законами в ОАЭ. Но даже в них существуют определенные ограничения, которые необходимо знать и учитывать туристам при путешествии в Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Фото: unsplash.com/@mostafa_meraji unsplash.com/@mostafa_meraji

Никакого спиртного

Помните – ОАЭ это страна, в которой алкоголь номинально находится под запретом. В отдельных эмиратах, например в Дубае, алкогольный напиток можно заказать исключительно в ресторанах или купить в специальных магазинах. Соответственно, распивать спиртное на улице – строго запрещено и может повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до заключения в тюрьму.

Не пытайтесь “договориться”

Если вы оказались в неприятной ситуации и у сотрудников правопорядка появились к вам вопросы, не стоит пытаться “договориться на месте” – это может лишь усугубить ситуацию. Запомните, нельзя предлагать деньги или подарки – вы только сделаете себе хуже.

Фотографировать без разрешения

Нельзя фотографировать без разрешения незнакомых людей – это считается колоссальным неуважением. Особенно, женщин. Также следует избегать того, чтобы в кадр попадали полицейские – это может спровоцировать к вам интерес сотрудников правопорядка с дальнейшим разбирательством.

Ходить в открытой одежде