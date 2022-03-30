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2 часа назад

Что туристам запрещено делать в ОАЭ

Стелла Шмель

Арабские Эмираты – страна с достаточно строгими законами и при этом сами граждане государства очень ценят свободный дух и с каждым годом становятся все более европеизированными. Дубай и Абу-Даби – два эмирата с самыми лояльными законами в ОАЭ. Но даже в них существуют определенные ограничения, которые необходимо знать и учитывать туристам при путешествии в Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Что туристам запрещено делать в ОАЭ
Фото: unsplash.com/@mostafa_merajiunsplash.com/@mostafa_meraji

Никакого спиртного

Помните – ОАЭ это страна, в которой алкоголь номинально находится под запретом. В отдельных эмиратах, например в Дубае, алкогольный напиток можно заказать исключительно в ресторанах или купить в специальных магазинах. Соответственно, распивать спиртное на улице – строго запрещено и может повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до заключения в тюрьму.

Не пытайтесь “договориться”

Если вы оказались в неприятной ситуации и у сотрудников правопорядка появились к вам вопросы, не стоит пытаться “договориться на месте” – это может лишь усугубить ситуацию. Запомните, нельзя предлагать деньги или подарки – вы только сделаете себе хуже.

Фотографировать без разрешения

Нельзя фотографировать без разрешения незнакомых людей – это считается колоссальным неуважением. Особенно, женщин. Также следует избегать того, чтобы в кадр попадали полицейские – это может спровоцировать к вам интерес сотрудников правопорядка с дальнейшим разбирательством.

Ходить в открытой одежде

Этот пункт касается, в первую очередь, женщин. Следует помнить, что в ОАЭ строгие культурные обычаи, которые предписывают женщинам всегда быть в максимально закрытых нарядах, иначе это может вызвать конфликт. В большинстве публичных мест путешественниц просят приобрести более закрытую одежду – за этим строго следят охранники на входе в музеи, памятники культуры, даже в торговых центрах и ресторанах девушкам с оголенными ногами, открытым декольте или руками, могут отказать на входе.

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